Зрителей обыскать, свет не выключать. Захарченко пришел в кинотеатр с оружием и в камуфляже

В четверг, 1 декабря, главарь ДНР Александр Захарченко посетил премьеру пропагандистского российского фильма "28 панфиловцев" в кинотеатре "Звездочка".

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщает на своей странице в Facebook.

"Присутствующие сразу ощутили "народность" и "смелость" оккупационной власти.

Захарченко, как пришел, так и вошел в зал с пистолетом, всех зрителей, включая женщин и подростков (мужчин-неохранников в зале фактически не было!) — тщательно обыскали перед входом в зал, а, самое неприятное для зрителей — свет даже во время киносеанса полностью не выключали!", — пишет медик.

"После кинопоказа Санек помпезно заявил, что рад "таким предкам" и любит кино "основанное на правдивой и героической истории русского народа"! Похоже, подхалимы его не просветили, что и сами создатели фильма, и спонсировавший его МинКульт РФ признают — история о "28 панфиловцах" — патриотический, полезный, но миф", — иронизирует Чернов.

Напомним, месяцем ранее автомобильный кортеж Захарченко остановился у группы подростков, игравших на гитаре в центре Донецка. Самозваный руководитель "управления внутренней и внешней политики администрации главы ДНР" Дмитрий Трапезников решил исполнить свою песню про "злых хохлов".

Улица Артема была перекрыта, переход на выход в сторону стоявших "солнцеликих" — не работал, а "орки" отгоняли на 50 метров всех прохожих, кроме 10 не успевших ретироваться детей, рассказывал Чернов.

Фото: Facebook Александра Чернова