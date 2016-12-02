Сергей Притула будет вести "Евровидение"

Финал "Евровидения-2017" года состоится 13 мая (суббота).

Полуфиналы международного песенного конкурса пройдут 9 и 11 мая, сообщает UA:Перший.

В команду исполнительных продюсеров конкурса взяли руководитель НТКУ Александр Харебин (исполянет обязанности после ухода Зураба Аласании) и Виктория Романова, а также шоу-продюсер Стюарт Барлоу, который уже пять лет занимается песенным конкурсом.

Как уже сообщалось, главным продюсером Национального отбора "Евровидения-2017" будет Константин Меладзе. Прямые эфиры этого этапа стартуют 4 февраля, а определят победителя во время финальной части национального отбора 25 февраля.

Ведущим будет украинский шоумен Сергей Притула.

Напомним, в Киеве определился с первой фан-зоной "Евровидения-2017".