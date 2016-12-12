На время "Евровидения-2017" "черные списки" российских артистов не отменят — Кириленко

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко опроверг информацию, что Украина на время "Евровидения-2017" откажется от практики "черных списков" российских деятелей культур.

Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас вот из России запустили очередную "утку", при чем не через российские, а европейские СМИ с сомнительной репутацией, что, мол, на время "Евровидения" будут отменены так называемые "черные списки" и сюда хлынет вся эта российская попса, которая будет тут петь и рассказывать нам, что мол никакой Украины нет, а Крым исконная Россия — это прямая неправда", — сказал Кириленко.

У артиста, по данным Кириленко, один способ быть исключенным из "черного списка" — признание им территориальной целостности Украины и агрессии со стороны России.

Напомним, "Евровидение-2017" будет принимать Киев.