Олег Скрипка показал детей в новом видео

Известная украинская группа "Вопли Видоплясова", лидером которой является Олег Скрипка, презентовала клип на песню "Мана".

Об этом сообщает Online.ua со ссылкой на официальный YouTube-канал "Країна Мрій".

Главными героями новой видеоработы группы стали дети фронтмена коллектива — Устим и Олеся Скрипка.

Сказочные события в клипе ощутимо пересекаются с реальностью в Украине. Детвора, словно воины, идут тайным ледяным лесом, обходят препятствия на своем пути, преодолевают врагов, получают таинственные знания и, в конечном итоге, находят победную любовь.

"Наше украинское чудо — это дети. Они более умны и, временами, более мудры нас. В День Святого Николая хотелось отметить, что именно это волшебное чудо спасет Украину и мир от мрака холода. Как отец двоих сыновей и двух дочерей убежден, что именно дети своим чистым сердцем и светлыми мечтами способны спасти эту несовершенную вселенную. Лишь благодаря детям мы находим добро в сердце, пробуждаем искренность, любовь и победную силу", — отметил лидер коллектива Олег Скрипка.

Режиссером видеоряда выступил Радислав Лукин. "Эта работа является результатом максимальной самоотдачи нашей команды, поскольку свои песни нам доверил легендарный артист. Когда мы монтировали клип мы были пронизаны ощущением пересечения сюжетов сказочной и реальной Украины. Сюжет, который разворачивается в клипе "Мана" будет иметь продолжение в следующей видеоработе группы ВВ, — "Чудо"" — отметил режиссер.

Напомним, Алан Бадоев в новом клипе "Люблю" снял исповедь Татьяны Решетняк.