Президент России Владимир Путин, а также главари самопровозглашенных ДНР, ЛНР — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — помогают обновлению Украины как бренда.

Об этом украинский художник и активист Сергей Поярков рассказал online.ua.

По его словам, главная победа нашей страны в 2016-м году заключается в том, что она "жива и относительно здорова".

"Наблюдается очень позитивный процесс: то поколение, которое ностальгирует… по Советскому Союзу,... довольно успешно переезжает на кладбище", — отметил он.

Поярков добавил, что это происходит, в частности, "благодаря усилиям Захарченко, Путина, Плотницкого". "Эти люди, вольно или невольно, помогают обновлению Украины как бренда. Они ускоряют отход шлака и заряжают молодое поколение", — подчеркнул собеседник.

Ранее украинский писатель и журналист Юрий Винничук сказал, что считает большим счастьем нападение Владимир Путин на Украину, поскольку благодаря этому украинцы "разорвали пуповину" с соседней страной.