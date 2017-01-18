Украинская группа собралась на гастроли в Россию

Украинская группа "Pur:Pur", которая участвовала в национальном отборе "Евровидения-2016" и дошла до финала, анонсировала концертный тур по городам России.

Об этом говорится на официальном сайте исполнителей.

Первым значится концерт в Москве, который должен был состояться во вторник, 17 января.

Также анонсированы концерты в Санкт-Петербурге, Ижевске и Кирове.

Кроме того, график выступлений в России есть и на официальной странице группы в Instagram.

Последним в графике концертов значится выступление группы уже в украинском городе - Николаеве — 4 февраля.

Напомним, Вакарчук признался, что является фанатом участницы группы "Pur:Pur".