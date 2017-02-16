На Берлинале 67 выступила украинская группа

13 февраля группа "Marakesh" выступила на торжественном приеме в рамках 67-го Берлинского международного кинофестиваля, который считается одним из самых престижных и авторитетных фестивалей мира в сфере кино.

"Это был прекрасный момент, когда мы смогли познакомить международную публику с современной украинской музыкой, и мало того — она им сильно понравилась" — комментирует фронтмен группы "Marakesh".

Среди заграничных гостей было и много уважаемых украинцев, которые разделили восторг от выступления. Так, одним из них стал глава Держкино — Филлип Ильенко.

В начале этого года, группа анонсировала первый за 5 лет концерт в Киеве. Он состоится 11 мая в клубе Sentrum, таким образом разделить восторг получится всем желающим.

Напомним, Госкино собрало в одном видео 20 новых украинских фильмов.