В Киеве вручили Шевченковскую премию

В церемонии вручения премии принял участие Президент Украины Петр Порошенко.
Сегодня, 9 марта, в столице прошла ежегодная церемония вручения Национальной премии Тараса Шевченко.
Об этом передает корреспондент УНН.
Шевченковскую премию получили: режиссер Степан Коваль за мультипликационный цикл "Моя страна — Украина", Николай Малышко за скульптуру "Линия", композитор Богдана Фроляк за музыку на произведения Тараса Шевченко и поэт Иван Малкович за книгу стихов "Подорожник с новыми стихами".
В церемонии вручения премии принял участие Президент Украины Петр Порошенко.
Щиро вітаю цьогорічних лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка! pic.twitter.com/rj7INzdd2q— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 марта 2017 г.
Напомним, украинский "Оскар" — "Золота Дзига" раздадут в 14 номинациях.