В Киеве вручили Шевченковскую премию

Сегодня, 9 марта, в столице прошла ежегодная церемония вручения Национальной премии Тараса Шевченко.

Об этом передает корреспондент УНН.

Шевченковскую премию получили: режиссер Степан Коваль за мультипликационный цикл "Моя страна — Украина", Николай Малышко за скульптуру "Линия", композитор Богдана Фроляк за музыку на произведения Тараса Шевченко и поэт Иван Малкович за книгу стихов "Подорожник с новыми стихами".

В церемонии вручения премии принял участие Президент Украины Петр Порошенко.

Щиро вітаю цьогорічних лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка! pic.twitter.com/rj7INzdd2q — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 марта 2017 г.

Напомним, украинский "Оскар" — "Золота Дзига" раздадут в 14 номинациях.