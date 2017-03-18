Гимн ОУН, исполненный курсантами на Киевском вокзале, взорвал Сеть

Курсанты Киевского лицея имени Богуна ко Дню добровольца (14 марта) выполнили на вокзале в столице новый марш украинской армии — адаптированный гимн ОУН "Зродились ми великої години".

Чуть более чем за сутки на странице лицея в соцсети Facebook это видео посмотрели более 25 000 пользователей.

Эту песню адаптировали для украинского войска известные украинские исполнители, совместно с инициаторами идеи Олегом Скрипкой и Иваном Лене.

В конце зимы известные украинские исполнители Олег Скрипка, Иван Леньо (Kozak System), Фагот (Олег Михайлюта, ТНМК), Тарас Компаниченко ( "Хорея Козацька"), Тарас Чубай ( "Плач Иеремии "), Фома (Сергей Фоменко,"Мандри "), Сашко Положинский ("Тартак ") решили адаптировать к современным условиям гимн ОУН-УПА.

Каждый из названных вокалистов сначала записывал свою партию. Также передали свои треки Юрий Журавель — лидер и вокалист группы "От Винта" и писатель Сергей Жадан, Идею обновление песни для армии поддержал ее начальник — генерал Виктор Муженко.

Напомним, москвичам в торговом центре хакеры включили гимн Украины.

Видео Киевский военный лицей