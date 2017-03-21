Моника Беллуччи стала ведущей 70-й церемонии Каннского кинофестиваля

Актриса Моника Беллуччи назначена ведущей церемонии Каннского кинофестиваля.

Об этом пишет ivona.

Каннский кинофестиваль 2017 состоится с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции в курортном городе Канне.

Председателем жюри назначен испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. Полный состав жюри и фильмы главной конкурсной программы будут объявлены в середине апреля.

Как пишет агентство ANSA, ведущей 70-й церемонии кинофестиваля стала 52-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи.

К слову, в 2003 году голливудская красавица тоже была удостоена чести провести мероприятие. Позже, в 2006 году, ее назначали членом жюри кинофестиваля.

Что же касается 2017 года, то на этот раз Моника откроет и закроет Каннский кинофестиваль.

Напомним, глава Каннского кинофестиваля рассказал о перспективах украинского кино на международном рынке.