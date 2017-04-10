От Майдана до Иловайска. Украинский писатель объяснил, почему посвятил книгу АТО

Более чем 300-страничный роман "Психи двух морей", ставший первой частью трилогии, описывает события 2014 года, происходившие зимой в Киеве и в зоне АТО на Донбассе до конца лета.

Об этом бывший участник АТО, волонтер фонда "Вернись живым" Юрий Руденко рассказал на чате в "Главреде".

"Книга "Психи двух морей" посвящена событиям от конца Майдана до финала Иловайского сражения. В ней описаны действия и переживания моих друзей либо мои собственные. Именно поэтому описания имеют высокую достоверность. Все герои имеют реальных прототипов, даже позывные сохранены", — рассказал писатель.

"Важной причиной, подтолкнувшей к написанию книги, было желание воспеть достижения украинских Вооруженных Сил в период летней кампании-2014 (они достаточно хорошо воевали) и отдать дань уважения друзьям, которые были слишком заняты войной, чтобы рекламировать свои подвиги в Фейсбуке", — добавил бывший участник АТО.

"На данный момент я пишу продолжение (ведь война не закончилась). Вторая книга готова наполовину. И, вероятно, будет третья", — подытожил Юрий Руденко.

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