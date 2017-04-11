Джамала сняла новый видеоклип в Португалии

На днях состоялись съемки нового видеоклипа певицы Джамалы на композицию I Believe in U.

Режиссером выступил Игорь Стеколенко, который снял более сотни видеоклипов для украинских и зарубежных артистов, среди которых Океан Ельзи и группа Brutto.

Съемки видео заняли три дня и проходили в столице Португалии Лиссабоне, городе Синтра и провинции Алентежу. Премьера видеоклипа состоится в середине мая.

А уже 12 мая в киевском Дворце спорта состоится большой сольный концерт Джамалы. Выступление станет самым масштабным и зрелищным из всех, которые были на данный момент в карьере певицы. Новая концертная программа получила название I Believe in U по названию одноименного сингла, релиз которого назначен на май 2017-го.

В ее основу ляжет новый материал, песни международного альбома Джамалы 1944, выпущенного Universal Music Group, а также лучшие композиции певицы разных лет.

В концерте примут участие лидер Бумбокс Андрей Хлывнюк и лидер PianoБой Дима Шуров, вместе с Джамалой они впервые в истории исполнят свою совместную композицию "Злива". Визуальным оформлением концерта займется компания Front Pictures, с которой Джамала работала над своим триумфальным номером для Евровидения — 2016.

Напомним, экс-Nikita Нана показала трогательную историю любви с Александром Пономаревым в новом клипе певца.