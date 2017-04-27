Группа Kozak System презентовала новую работу "Мій друг"

Группа Kozak System презентовала новую видео работу "Мій друг".

Текст новой песни написали в разные времена несколько авторов: Александр Положинский, лидер группы "Тартак", известный хип-хоп исполнитель Yarmak, а также трубач Kozak System Сергей Соловий.

Сложный на первый взгляд симбиоз авторов и придал целостности финальной версии композиции.

"Несколько лет назад я предложил исполнить несколько моих песен новой на тот момент группе Kozak System. Две из них ребята уже показали широкой публике — это была более давняя "Партія снайперів" и более новая "Битим склом". Но одна песня все не находила своего звучания, хотя и очень мне нравилась. И это, честно говоря, меня очень мучило — песня есть, а никто не слышит! Только что пять раз подряд прослушал ее, наконец. Парни что-то мое отбросили, что-то переделали, что-то добавили совершенно новое и неожиданное, но сделали классно", — говорит лидер группы "Тартак" Александр Положинский.

Трубач Kozak System Сергей Соловий предложил свой вариант припева: "Мій друг, нам з тобою знов засвітить сонце ранньою весною…". Это как раз и отвечает сегодняшнему запросу украинского общества на позитивные эмоции — объединяющие, а не разъединяющие. Во время прослушивания первого варианта демо на репетиционной базе музыкантам пришла мысль, что "Мій друг" получился полностью "в стиле Yarmak", потому вполне логичным было предложить сотрудничество хип-хоп исполнителю.

"Парни позвонили мне и сказали: "У нас есть песня, и мы уверены, что ты ее послушаешь и сразу нас наберешь!". Так и вышло — песня мне сразу понравилась, потому как она о том, что я и сам транслирую в своем творчестве, потому свою часть текста я написал просто за 30 минут. Эта песня — для небольшого круга людей, которых осталось не так много. Для тех, кто не прогибается и каждый день побеждает себя", — говорит Yarmak.

После записи трека начались размышления о том, какой видеоряд мог бы соответствовать словам песни и гармонично их дополнить. Вот и пришло в голову: это могли бы быть уникальные фотографии, каждая из которых является фотошедевром.

"С видео вообще целая история. Мы сознавали, что снять полноценное видео на такую песню — это фактически создать голливудскую сагу в стиле фильмов Лукаса и Копполы, на что у нас не хватит ни сил, ни ресурсов. Была опасность не взять планку. Потому решили пойти путем минимализма и концентрации внимания на эмоциях людей, мастерски отснятых киевским известным фотохудожником Игорем Гайдаем. Игорь с женой Ниной известны многими интересными концептуальными проектами, один из них — это проект, в котором участвовали сотни людей разных профессий. И иминно это разнообразие Игорь с Ниной зафиксировали на фото. А еще приятно, что смонтировал это видео наш труба Сергей Соловий, который когда-то поразил многих своей предыдущей работой над видео "Наш маніфест", — рассказал вокалист группы Kozak System Иван Леньо.

Напомним, группа Kozak System презентовала песню на слова Василя Симоненко.