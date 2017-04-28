Охлобыстин сравнил Высоцкого с боевиком ДНР Прилепиным

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что если бы жил поэт, актер, певец и прозаик Владимир Высокий, то воевал бы вместе с писателем-террористом так называемой ДНР Захаром Прилепиным.

Об этом он сообщил "Аргументам и фактам".

"Если бы сейчас жил Высоцкий, он бы давно воевал с Прилепиным в одном окопе, руку даю на отсечение! Олег Даль — то же самое, там бы тусил, с концертами объездил бы все и везде, во всех окопах со стихами побывал. Вот это люди. Это шаляпинский уровень. А то, что сейчас, — фу. Я и телевизор по этой причине не смотрю", — сказал Охлобыстин.

По его словам, война на Донбассе позволила раскрыться артистам в России. "Да, мне не нравится, как к этому (обстановке на Донбассе. – Ред.) относится наш шоу-бизнес. Меня раздражает вся эта свинячья всеядность. Конфликт в Украине показал отношение всех представителей шоу-бизнеса к людям, для которых они поют", — добавил актер-украинофоб.

Напомним, в Украине возбудили уголовное дело против известного российского актера.