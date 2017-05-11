"Евровидение-2017": порядок выступления участников второго полуфинала

Всего будет 18 конкурсантов, лишь 10 из которых выйдут в финал.
11 мая в Киеве пройдет второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2017".
Выступления начнутся в 22:00.
Всего будет 18 конкурсантов, лишь 10 из которых выйдут в финал.
Порядок выступления во втором полуфинале "Евровидения 2017":
Тияна Богичевич, Сербия (In Too Deep)
Натан Трент, Австрия (Running On Air)
Яна Бурческа, Македония (Dance Alone)
Клаудия Фаниелло, Мальта (Breathlessly)
Илинка и Алекс Флоря, Румыния (Yodel It!)
O'G3NE, Нидерланды (Lights and Shadows)
Йоци Папаи, Венгрия (Origo)
Аня Ниссен, Дания (Where I Am)
Брендан Мюррей, Ирландия (Dying to Try)
Валентина Монетта и Джимии Уилсон, Сан-Марино (Spirit Of The Night)
Жак Хоудек, Хорватия (My Friend);
JOWST и Александер Вальманн, Норвегия (Grab the Moment)
Timebelle, Швейцария (Apollo)
NAVIBAND, Беларусь ("Гісторыя майго жыцця")
Кристиан Костов, Болгария (Beautiful Mess)
Fusedmarc, Литва (Rain of Revolution)
Койт Тооме и Лаура, Эстония (Verona)
IMRI, Израиль (I Feel Alive)
Напомним, выступление Monatika на "Евровидении-2017" оказалось популярнее номеров конкурсантов.