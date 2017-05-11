"Евровидение-2017": порядок выступления участников второго полуфинала

11 мая в Киеве пройдет второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2017".

Выступления начнутся в 22:00.

Всего будет 18 конкурсантов, лишь 10 из которых выйдут в финал.

Порядок выступления во втором полуфинале "Евровидения 2017":

Тияна Богичевич, Сербия (In Too Deep)

Натан Трент, Австрия (Running On Air)

Яна Бурческа, Македония (Dance Alone)

Клаудия Фаниелло, Мальта (Breathlessly)

Илинка и Алекс Флоря, Румыния (Yodel It!)

O'G3NE, Нидерланды (Lights and Shadows)

Йоци Папаи, Венгрия (Origo)

Аня Ниссен, Дания (Where I Am)

Брендан Мюррей, Ирландия (Dying to Try)

Валентина Монетта и Джимии Уилсон, Сан-Марино (Spirit Of The Night)

Жак Хоудек, Хорватия (My Friend);

JOWST и Александер Вальманн, Норвегия (Grab the Moment)

Timebelle, Швейцария (Apollo)

NAVIBAND, Беларусь ("Гісторыя майго жыцця")

Кристиан Костов, Болгария (Beautiful Mess)

Fusedmarc, Литва (Rain of Revolution)

Койт Тооме и Лаура, Эстония (Verona)

IMRI, Израиль (I Feel Alive)

Напомним, выступление Monatika на "Евровидении-2017" оказалось популярнее номеров конкурсантов.