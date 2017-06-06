В России вновь порешали за всех: хотят вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ

Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева предложила вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ.

Об этом пишут РИА Новости.

После распада СССР В Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане осуществляется переход с кириллического алфавита на латиницу. Власти Казахстана заявили, что с 2025 года страна полностью перейдет на латиницу.

"Последние 10 лет была очень большая тема: латинизация и арабизация шрифтов. Вот сейчас мы должны вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ — это шрифт кириллический, потому что, как показывают опросы, население наше, ближайшего зарубежья, все-таки говорит о привязанности и необходимости кириллического шрифта", — сказала Васильева на III Ливадийском форуме, темой которого является "Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития".

Васильева подчеркнула, что Россия должна держать очень четко свою позицию в вопросе распространения кириллического шрифта.

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