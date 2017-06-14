Дональд Трамп решил наказать Стивена Кинга и заблокировал его Твиттер

С того самого момента, как Дональд Трамп стал главой государства, "король ужасов" Стивен Кинг регулярно пускает колкости в его адрес, и это стало причиной того, что Дональд заблокировал его в социальной сети Твиттер.

Об этом сообщил сам писатель на своей страничке, пишет starslife.ru.

Он язвительно отреагировал: "Дональд Трамп заблокировал меня от чтения своих твиттов. Пожалуй, пойду, покончу с собой".

Британская писательница Джоан Роулинг прокомментировала решение 70-летнего президента, сообщив Стивену, что она будет переправлять ему твитты американского президента, пока он не заблокирует и её. Многие осудили Трампа за такую избирательность, посоветовали прислушиваться к голосу народа и не реагировать на критику, с учётом, что большинство американцев не хотели видеть его в президентском кресле, а сам он попал в Вашингтон из-за своеобразной системы выборов в США. Журналист Энтони Брезникэн присоединился к критике решения Трампа, и заявил, что у Стивена Кинга есть две награды: Национальную медаль США в области искусств ему вручил бывший президент Америки Барак Обама, а вторую — бан в Твиттере — вручил ему Трамп.

Напомним, Стивен Кинг покинул соцсеть из-за победы Трампа.