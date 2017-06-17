Друг Баталова рассказал, о чем актер просил перед смертью

Друг Алексея Баталова Владимир Иванов сообщил о том, что актера, скорее всего, похоронят на Преображенском кладбище.

Об этом пишет "Интерфакс".

Он подчеркнул, что такова была просьба артиста перед смертью.

"Сам Алексей Владимирович просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой", — сказал Иванова. Также друг актера рассказал, что перед смертью Баталов причастился.

"Он ушел из жизни спокойно, во сне", — добавил он. По словам Иванова, он уже сообщил о смерти артиста в Союз кинематографистов России. Руководитель организации Никита Михалков будет помогать в организации похорон и церемонии прощания с Баталовым.

​Брат актера Михаил Ардов рассказал о последних днях его жизни. По словам мужчины, Баталов "очень плохо себя чувствовал". "У него была такая бледность, что я смотрел на него со страхом. За ним очень хорошо ухаживали, но в таком возрасте уж ничего не поделаешь, у него было много старческих недугов", — сказал Ардов.

Напомним, стало известно, кто получит наследство актера Баталова.