Активно поддерживал боевиков. СБУ "забанила" основателя "Агаты Кристи"

Служба безопасности Украины на пять лет запретила въезд в нашу страну российскому вокалисту, музыканту и основателю рок-группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову.

Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос "Обозревателя".

Издание уточнило, что артист активно поддерживал боевиков, которые орудуют на Донбассе.

"Указанному гражданину Службой безопасности Украины 29.04.2015, в интересах обеспечения государственной безопасности, запрещен въезд в Украину", — отмечается в сообщении.

Напомним, Вадим Самойлов не раз приезжал на захваченные части востока Украины, чтобы поддержать террористов. В сентябре 2015 года главарь самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий вручил ему орден "за заслуги".

Ранее стало известно, что российскую актрису Елену Яковлеву (на новый пик популярности ее вознесла роль Насти Каменской в сериале "Каменская") пограничники не пустили в Украину, ей также запрещен въезд в Украину.