Braty и "Сестры": братья Костенко представят выставку в Венеции

7 июля в венецианской Kokonton Gallery откроется экспозиция нового проекта Braty (украинские художники Иван и Василий Костенко), получившего название "Сестры". Через опыт собственной семьи близнецы исследуют, как советская идеология и общественное устройство того времени деформировали представление о личном счастье.

Женщины старшего поколения — мамы, тети и бабушки нынешних 30-летних — считали, что любовь нужно заслужить, стараясь во благо других, или для Родины. Они до сих пор прилагают для этого все усилия, не задумываясь о том, что любовь — это не трудовая медаль за выслугу лет.

Братья Костенко, работающие в технике коллажа, впервые обращаются к собственной фотографии. В качестве моделей выступают родные для художников женщины — бабушка, мама, тетя, сестры, племянницы. Художники дополнили фотографии, документирующие бытовые ситуации, цветным глитчем. Таким образом Иван и Василий пытаются привести женщин в современный мир, украсить, снять с них напряжение и гиперответственность.

"Сестры" — очень личный проект. Это наш эксперимент: история о нашей семье и ее женщинах. Съемки проходили непринужденно: женщины занимались хозяйством и своими повседневными делами, а потом отвлекались на фотоаппарат и позировали для нас. Так мы проводили свои совместные каникулы. Позже мы решили их доработать и показать, как эти женщины ладят и общаются с современным миром", — комментируют новую работу братья Костенко.

"Снимки стилистически напоминают неформальную документальную фотографию 70-х годов — например, Харьковскую школу. Прием отсылает нас к критике "норм", зафиксированных в то время, и накладывающих множественные табу на телесность. Понятие женственности было подчинено функциям, выполнения которых требовало от женщины тоталитарное государство. Это искаженное восприятие, заложенное еще тогда, продолжает и сегодня воздействовать на судьбу и сознание женщины. В современной западной культуре женщине гораздо проще понять, что делает ее счастливой", — объясняет идею проекта Мария Вторушина.

В Венеции проект откроется перформансом киевской певицы и актрисы Anastasia. А киевляне и гости столицы смогут оценить новую работу братьев Костенко уже в сентябре.

Напомним, на чате в "Главреде" художница Ирина Третьяк заявила, что в Украине нет культуры посещения выставок и музеев.