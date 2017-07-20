Лия Ахеджакова приехала на Одесский кинофестиваль

До самого дня премьеры приезд российской актрисы Лии Ахеджаковой на Одесский кинофестиваль не анонсировался.

Об этом пишет kp.ua.

Для организаторов он, вероятно, не стал неожиданностью, но для журналистов и зрителей, всех, кто уважает творчество этой актрисы и ее позицию в отношении Украины, это приятный сюрприз.

Свою третью полнометражную картину Сергей Лозница покажет на ОМКФ в секции "Гала-премьеры" — по сути же это будет всеукраинская премьера.

Мировая премьера фильма "Кроткая" состоялась на Каннском кинофестивале, где он был представлен в основном конкурсе. Призов в Каннах фильм не получил, но шуму наделал. Сценарий перекликается с одноименным произведением Федора Достоевского, которое вдохновила Сергея Лозницу на свою собственную историю. Действие этого фильма происходит в российской тюрьме и ее окрестностях.

Как написал после премьеры фильма Лозницы в Каннах кинокритик Андрей Алферов: "Кроткая" — жуткое (потому что очень страшно) роуд-муви, которое ближе скорее "Сердцу тьмы" Конрада, чем одноименной повести Достоевского, которой вдохновлялся Сергей Лозница.

Лия Ахеджакова сыграла в картине емкую роль правозащитницы. В "Кроткой" она снялась после пятилетнего простоя — предпоследним фильмом, в котором она играла, была картина "Мамы", и это было в 2012 году.

Напомним, на Одесском кинофестивале 2017 будут представлены сериалы из пяти стран мира.