"Файне Місто 2017": группы, которые нас удивили

Кто-то приезжает на фестивали, чтобы весело провести время, кто-то — ради любимых групп. А мы считаем, что музыкальный фестиваль — это отличная возможность познакомиться с молодыми талантливыми коллективами, о которым раньше мы, возможно, не слышали.

Мы не жадные, потому своими находками делимся и с вами. Ниже — группы, которые не только нас удивили, но и вполне достойны того, чтобы о них узнало как можно больше людей.

Vagabond Specter

Группа Vagabond Specter появилась в 2015 году, но громко заявила о себе уже в 2016, с выходом первого сингла. С того момента о музыкантах мы слышим всё чаще. В 2017 году они презентовали дебютный альбом "Mirrors", а также выступили на нескольких украинских фестивалях — Atlas Weekend, Hedonism, "Файне Місто". Кажется, они не планируют останавливаться на достигнутом и уверенно идут к тому, чтобы каждый услышал их "космический" инди.

One Light Inside

One Light Inside пишут музыку в стиле альтернативный рок. В 2016 году они пробовали свои силы в шоу "Х-Фактор" и очень понравились судьям проекта. И хоть пройти в финал им не удалось, они продолжают работать над собой и активно выступают. В этом году им посчастливилось выступить на одной из сцен фестиваля "Файне Місто", где ребята доказали: у них есть все шансы в будущем звучать из каждого смартфона.

Аддис Абеба

Белорусы "Аддис Абеба" играют аутентичную "чёрную музыку" — рэгги с элементами фанка и ска. Каждое их выступление, начиная с 2002 года — это солнечное шоу. Несмотря на жару, им удалось расшевелить фестивальную публику своими заводными мотивами.

Bugs Bunny

У тернопольского коллектива Bugs Bunny довольно трагичная история. Ребята играют вместе с 2013 года. В январе 2017 года от рака умер их барабанщик Иван Чопик, после чего коллектив на какое-то время прекратил свою деятельность. Чуть позже, взяв себя в руки, музыканты решили выполнить мечту Ивана и записали акустический альбом. Сегодня ребята сотрудничают с лейблом Moon Records и пишут мелодичный поп-рок.

Brutto

Возможно, вам странно видеть эту группу в данном списке. А вот нам было ещё страннее наблюдать этих парней не на главной сцене, а на light stage фестиваля "Файне Місто".

Что это, постепенный отход от дел или затишье перед бурей?

Время покажет.

Анастасия Волокита