Дизайнер Юлия Айсина: сегодня бессмысленно делать одежду для среднего класса — его в Украине нет

На сайте "Главред" состоялся чат с дизайнером Юлией Айсиной. Общаясь с читателями, она рассказала, как отразились война, политические перипетии и финансовый кризис на спросе украинцев на дизайнерские вещи, приходится ли ей экономить на коллекциях в столь непростые в финансовом плане времена, страдают ли украинские знаменитости безвкусицей, излечим ли "пшонка-стайл", какие вещи непременно должны быть в гардеробе любой женщины и любого мужчины, а также об обязанности женщины быть сексуально привлекательной.

Представляем стенограмму чата с Юлией Айсиной.

Aisedora: Скажите, хоть по несколько слов, что вы думаете о стиле: а) Марины Порошенко, б) Юлии Тимошенко, в) Мелании Трамп и напоследок г) Лолиты Милявской?

Юлия Айсина: Марина Порошенко — сдержанность. Юлия Тимошенко — скрытый романтизм. Мелания Трамп — также что-то латентное, пока не могу определить что. Лолита Милявская — провокация.

Aisedora: На ваш взгляд, всегда ли с умом наши ключевые политики, часто мелькающие на экранах, подбирают себе одежду, чем, по-вашему, они больше всего грешат, какие ошибки делают чаще всего?

Юлия Айсина: Относительно дресс-кода я бы посоветовала нашим политикам стараться поменьше надевать дорогие бренды, дабы лишний раз не будоражить простой народ.

Aisedora: Почему модельеры часто создают целые коллекции одежды, которую, кроме как на подиуме или в театре или на какой-нибудь тусовке фриков, не наденешь? Зачем и кому такое — неносибельное — надо?

Юлия Айсина: Я сама постоянно задаю вопрос, только не себе. Бренд Aysina был, есть и всегда будет коммерческим брендом. Это моя твердая позиция.

Dolli: Провокационный вопрос. :) Признайтесь, насколько часто, глядя на отечественных артистов, вы думаете про себя: "Господи, что она (или он) на себя на напялила/напялил!"?

Юлия Айсина: Да, часто, но только если это явная безвкусица. Ни в коем случае здесь не подразумевается провокация, как в случае с Лолитой Милявской.

Dolli: Представители разных сфер искусства часто реагируют на реалии сегодняшнего дня и отражают их в своих творениях, грубо говоря, создают продукт на злобу дня… В вашей одежде, исходя из этих соображений, развивается тема "милитари" или украинские народные мотивы?

Юлия Айсина: Предыдущая коллекция была посвящена родине моего отца — Республике Коми. Вдохновение я черпала из легенд и древних костюмов этой республики. И, конечно же, не забыла о сексуальности.

Коллекция, которая будет представлена в сентябре на Ukrainian Fashion Week, будет посвящена моему мужу, а также героям, прославившимся благодаря своим твердым жизненным позициям, таким как Робин Гуд, Олекса Довбуш, Устим Кармелюк, людям, которые умеют жить по зову сердца и смело идут против системы и общепринятых правил.

Natalie: Почему среди богатых украинцев так популярен "пшонка-стайл"? Вам приходилось сталкиваться с заказами такого плана? При каких условиях может быть искоренена безвкусица?

Юлия Айсина: Приходилось и сталкивалась. Это неизлечимо. :)

Natalie: Порой, глядя на то, как одеваются наши женщины-политики, просто диву даешься: ведь и средства у них есть, и возможность объездить мир и увидеть, как одеваются в ведущих странах, и на показах мод они мелькают у нас, и возможность приобрести дизайнерскую вещь, и нанять себе стилиста... Скажите, в чем тогда беда — почему так много в их нарядах и образах безвкусицы и всякого откровенно вульгарного и неуместного? Поделитесь вашим экспертным мнением на этот счет.

Юлия Айсина: Вся беда в том, что они не хотят признавать того, что у них нет вкуса.

Не всем дано быть эстетами. Поэтому надо уметь признавать это и не стесняться обращаться к профессионалам.

Ftusia: Юлия, для кого из политиков или звезд или прочих известных людей вы создавали одежду? Насколько вам комфортно работать и учитывать капризы знаменитостей?

Юлия Айсина: Меня все больше и больше тяготит необходимость работать в режиме ателье (индивидуального пошива). Большая загруженность и колоссальная отдача энергетики не оставляет ни времени, ни сил. Создавать коллекции и потом продавать их в различных странах и городах — такой подход дает мне возможность некой свободы. Но все же есть любимые клиенты, от общения с которыми я никогда не откажусь.

Gallina: Случалось ли вам отказывать кому-то создавать для него одежду? Что в вашем случае может стать основанием для отказа?

Юлия Айсина: Я никогда никому не отказывала, но создавала определенные ситуации, чтобы клиент сам отказался от общения со мной. Основанием может стать навязывание клиентом субъективного видения своего образа.

Gallina: Как отразится на результате такой момент — если к вам обращается человек с просьбой создать для него какой-то образ, наряд, но этот человек вам глубоко несимпатичен, неприятен?

Юлия Айсина: Ранее я бы сказала, что таких людей нет. Но сегодня я смогу уже сказать такому человеку твердо "нет". Без объяснения причин.

Sidor: Как вы относитесь к проявлению эротического в одежде? Где лично для вас грань допустимого в этом плане при создании ваших работ? В какой момент открытость каких-то участков тела становится не сексуальной, а пошлой или вульгарной?

Юлия Айсина: Целесообразнее было бы говорить не об эротике, а о сексуальности. Я всегда говорю, что женщина обязана быть сексуально привлекательной. Это дает дополнительную женскую энергию и силу, как в семейных отношениях, так и в карьерном росте.

Сексуальность для меня — это намек, но ни в коем случае не явная подача женских форм. Например, если открыта нога, то должны быть закрыты все остальные части. Сегодня, например, явное проявление моей сексуальности и сексуальности в моем образе — это открытое плечо.

Economist: Продаются ли ваши коллекции за границей, насколько успешно? Легко ли конкурировать с зарубежными дизайнерами?

Юлия Айсина: Мои коллекции продаются в Эмиратах, Монако и, конечно же, в Украине. Я всегда говорю, что конкуренции между дизайнерами быть не может — у каждого свой стиль, разная подача и представление о том, как должна выглядеть женщина.

Economist: Как изменился спрос на дизайнерские вещи в Украине за последние три года — три года войны? И чего в это время хочет заказчик, каких нарядов, или все осталось по-прежнему?

Юлия Айсина: Продажи очень сильно упали по сравнению с довоенным периодом. Сегодня бессмысленно делать одежду для среднего класса, так как его сейчас нет в нашей стране. На данный момент актуальны или очень дорогие изделия, или очень дешевые. Но при этом хочу заметить, что требования даже к дешевым слишком завышены.

Economist: На чем вам, как дизайнеру, приходится экономить, создавая свои коллекции, сейчас, когда в стране непростая финансовая и политическая ситуация?

Юлия Айсина: Никогда не экономила на коллекциях. Я достигла такого уровня, что могу себе это позволить. Это было бы равносильно тому, чтобы ограничить мои фантазии. Другой вопрос — нехватка времени, чтобы реализовать намеченную картинку в полном объеме.

Lidia: Помните самый первый наряд, который вы создали? Что это было? И каким был ваш первый гонорар, и за что?

Юлия Айсина: Первый наряд — это пошитый мною в 12 лет ярко-зеленый костюм с брюками "Чарли". Я очень ярко помню эпизод моей жизни: я шла по Харьковскому массиву, по плитам вместо дорог (их тогда еще не было)... То ли яркий цвет моего костюма, то ли фасон брюк "Чарли" приковывали взгляды всех проходящих мимо людей. Вот тогда я поняла, что это — мое: приковывать взгляды, быть в центре внимания и создавать красивые вещи.

Lidia: Как воспитать в себе чувство стиля? Или это только врожденный дар?

Юлия Айсина: Это — врожденный дар.

Daria: Какие вещи всегда должны быть в гардеробе у женщины и мужчины, которые всегда остаются актуальны?

Юлия Айсина: У женщин — обязательно красные "лодочки" и джинсы. У мужчины — джинсы, красивая обувь и хорошие часы. Но неотъемлемая часть женского гардероба — это блеск в глазах. Но это уже зависит от мужчины. :)

Daria: Присутствует ли, на ваш взгляд, в моде цикличность — когда что-то, что давно потеряло актуальность, вновь становится модным? Есть ли что-то такое, из прошлого, что вновь модно в этом году?

Юлия Айсина: Так происходит регулярно. Но время цикла может быть разным. Относительно того, что модно в этом году — актуальны множество направлений, нет такого, чтобы люди зацикливались на одном.

Brumgilda: Як ви гадаєте, чи має шанси Київ стати однією з модних столиць світу? За яких умов це можливо?

Юлия Айсина: Я уверена, что так и будет. Уж слишком долго мы были серой массой.

Brumgilda: Чи вибудували ви самі для себе розуміння того, як можна високу моду зробити більш доступною для мас?

Юлия Айсина: Я сейчас начинаю так делать: самые ходовые модели первой линейки я запускаю во вторую линейку, где проще ткань и проще обработка, тем самым делая вещь доступной для масс.

Malinka: Почему в модельном бизнесе сплошные худышки? Ведь на самом деле у украинок все на месте: и грудь, и попа... На кого тогда дизайнеры рассчитывают, создавая одежду?

Юлия Айсина: Это общепринятые правила fashion-индустрии. Но сейчас сложилась тенденция — модели не должны быть слишком худыми, они должны быть более фигуристыми.

Malinka: Как вы относитесь к пластическим операциям? Вы — ценитель природной или сделанной красоты?

Юлия Айсина: Отношусь положительно, потому что сама сделала определенное количество пластических операций. И сделала я это исключительно для себя. Что плохого в том, что, прокормив ребенка два года грудью, я захотела вернуть былую красоту? Приоритетом здесь было здоровье ребенка.

Malinka: Каких людей вы для себя определяете "жертвами моды"? И почему такие люди получаются?

Юлия Айсина: В моем лексиконе нет словосочетания "жертва моды". Ты или любишь красиво одеваться или нет. Можешь скупать все подряд или довольствоваться двумя-тремя вещами, главное — чтобы ты был органичен сам с собою.

Tempuro: Про які зміни ви казали у своєму Інстаграммі? Що трапилось?

Юлия Айсина: Я бы не хотела об этом говорить.

Tempuro: Як ви зрозуміли, що бути дизайнером — ваше покликання?

Юлия Айсина: Ни родители, ни друзья — никто не удивился тому, что я выбрала эту профессию. Тяга к творчеству прослеживалась с самого детства. Обвязанные и обшитые куклы, всевозможные скатерти и кашпо для цветов — все в доме родителей говорило о том, что растет будущий творец. :)

DreamFoot: У вас есть домашние животные?

Юлия Айсина: Да, тойтерьер, подаренный друзьями — Лилией и Дмитрией — в честь одного из моих показов. Они же и назвали собаку в честь меня. Так что вместо цветов мне досталась корзина с собакой. :)

DreamFoot: Какое ваше любимое блюдо и какой страны?

Юлия Айсина: Борщ с чесноком и салом. :)

DreamFoot: Как вы отбираете моделей? Делаете это лично?

Юлия Айсина: Только лично. И под каждую коллекцию выбирается определенный типаж моделей.

LinaKorneva: Уже известны даты ваших выходов на UFW?

Юлия Айсина: 7 сентября. Следите за анонсами на моей странице в Инстаграмме, официальном Инста и Фейсбуке.

LinaKorneva: Юлия, а вы готовите дома? Как относитесь к бытовым делам?

Юлия Айсина: У меня нет времени на бытовые дела — у меня есть домработница. Готовлю очень вкусно, но редко. Опять-таки за неимением свободного времени.

LinaKorneva: Чем вы увлекаетесь, помимо работы?

Юлия Айсина: Вейкбордом. Но так как этот вид спорта очень травматичен, и, перенеся уже определенное количество травм, я приняла решение освоить серф. Но все же иногда буду возвращаться к вейку, для большего всплеска адреналина.

LinaKorneva: Почему так случилось, что вас за глаза стали называть "Черной вдовой?"

Юлия Айсина: Я не хочу говорить об этом.

LinaKorneva: Какой будет новая коллекция? Что мы увидим от новой Юлии Айсиной?

Юлия Айсина: Сильной, дерзкой, с колоссальным энергетическим потенциалом. Но дополненной французским шармом.

Фото Вячеслава Ратынского