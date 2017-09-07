Гогольfest-2017: главные культурные события сентября

7 сентября 2017, 11:28

Фестиваль охватит сразу три локации.

7-17 сентября в Киеве будет проходить фестиваль современного искусства Гогольfest-2017.

Самое масштабное культурное событие сентября в Украины охватит сразу три локации: ВДНХ, Довженко-центр и новый театр на Подоле.

Сайт "Сегодня" подготовил анонсы лучших мероприятий десятого фестиваля современного искусства Гогольfest.

Остросоциальное кукольное кабаре "ЦеШо"

Где и когда: 7 сентября (21:00) в Довженко-центре

Проект Влада Троицкого "ЦеШо" — это гармоничное сочетание кукольного театра, резкого социального содержания и украинского фольклора. В спектакле изображается и раскрывается множество актуальных композиций, сценариев и мыслей, которые окружают нас каждый день. "Трешовый мир апокалиптической информации, которая несется на нас, мы решили ретранслировать в формате представления-концерта", — так говорят создатели о своей постановке.

Балет "I Baslacchi. Omaggio a Fellini"

Где и когда: 8 сентября (20:00) в Театре на Подоле

Показ балета "I Baslacchi. Omaggio a Fellini" от итальянского коллектива Compagnia Artemis Danza станет первым представлением в помещении скандального Театра на Подоле. Compagnia Artemis Danza – современный итальянский балет, который с оригинальными и впечатляющими шоу объездил пол мира и теперь добрался до Киева.

Балет "I Baslacchi. Omaggio a Fellini"

Где и когда: 8 сентября (20:00) в Театре на Подоле

Показ балета "I Baslacchi. Omaggio a Fellini" от итальянского коллектива Compagnia Artemis Danza станет первым представлением в помещении скандального Театра на Подоле. Compagnia Artemis Danza — современный итальянский балет, который с оригинальными и впечатляющими шоу объездил пол мира и теперь добрался до Киева.

Stop being poor

Где и когда: 9 сентабря (19:00) в Довженко-центре

"By proxy" — это новое художественное объединение, созданное после сотрудничества в небольших группах. Их коллективная сила возникает из универсальности их художественных качеств. С опытом работы в различных эстетических измерениях и формах, в сочетании с навыками в различных сферах, таких как танец, музыка, сценография, инсталляция, академическое искусство, кино и актерское мастерство, "By proxy" стремятся переосмыслить свой театральный опыт и формы живого самовыражения.

Terabak de Kyiv

Где и когда: 15 сентября (20:00) в Театр на ВДНХ

Программа удивительной красоты, которая объединила неповторимых украинских девчонок с фрик-кабаре "Dakh Daughters" и цирковых артистов из парижского театра "Le Monfort". Такого цирка вы еще точно не видели: это не просто техника эквилибристов и фокусников, цирковая акробатика или магия — это короткие и яркие истории любви и одиночества, нежности и грусти, которые трогают без слов.

Том на ферме

Где и когда: 16 сентября (19:00) в Довженко-центре

"Дикий театр" — современный независимый театр, созданный в 2016 году, который любит провокации и откровенный диалог со зрителем. Главный вектор — поиск актуальных смыслов в форме остросоциального и радикального театра. Спектакли могут психологически травмировать, поэтому там есть возрастные ограничения. Большинство сценариев к спектаклям написанные по мотивам современных произведений драматургического искусства.

Fantasio

Где и когда: 17 сентября в (18:00)

Пьеса начинается смертью шута и одновременно свадебным пиром. Все это устраивают, чтобы избежать войны с другим королевством. Fantasio находит смысл существования в службе королевским шутом и, таким образом, меняет судьбу королевства. Жанр этой пьесы трудно определить в классических пределах, ведь это комедия с грустным концом, или трагедия со счастливым завершением. Сюжет "Fantasio" напоминает сказочный: принцесса, которая должна выйти замуж за принца, встречает Fantasio — обаятельного, но незнатного бедняка. Пьеса "Fantasio" похожа на реальность: начинается как сказка, однако завершается как сама жизнь.

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