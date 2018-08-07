«Трупные пятна вроде»: Сеть всполошило фото постаревшего Путина

Пользователи Сети крайне саркастично прокомментировали новое фото президента РФ Владимира Путина. Больше всего им бросился в глаза постаревший вид главы российского государства.

Выложил снимок у себя в Twitter пользователь Максим Мирович, подписав пост: "О, смотрите, нового Путина подвезли. Такого вы еще точно не видели".

"Трупные пятна вроде, не?" – интересуется пользователь Big Lebowski. А пользователь Wandy предполагает: "От жары ботокс потек".

Читайте также"А ведь следующая будет только в 2030 году". Соцсети взорвались шутками и фотожабами после инаугурации Путина"Хммм. Для каждого мероприятия – по новому Путину? Или мне одной так кажется? Что они, да по-моему где-то есть полный вагон с карликами-двойниками Путина. Заметили изменении формы лица, рост, цвет глаза и прочие нюансы? Их же много, но вас больше!" – пишет a.simkovich.

"Кажись этот испортился, давайте нового", – требует Brun Oleksandr.

"Может, это как раз настоящий?" – задается вопросом Глеб Малиновский.

Интересную теорию происходящего в шутку выдвинул nn4x: "Это бунт птнских визажистов".

Ранее на лице Путина заметили большую "шишку". Фото с посещения главой РФ посетил Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря заинтриговали общественность.

Кроме того, политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий потроллил Владимира Путина из-за фото, на котором президент России выглядит почти одного роста с французским коллегой Эммануэлем Макроном.