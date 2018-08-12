Короткие и прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в картинках

«Главред» собрал идеи поздравлений с праздником коллегам и от руководителя и шефу.
В это воскресенье, 12 августа, Украина (а заодно Россия и Беларусь) отмечает День строителя-2018.
Мы подобрали для вас идеи, как поздравить родных, друзей и коллег-строителей с их профессиональным праздником.
Поздравления с Днем строителя официальные
Поздравляю с Днем строителя и от чистого сердца желаю фундаментального счастья в жизни, потрясающей архитектуры мысли и чувств, удачных проектов и высоких колонн успеха.
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Поздравляю с днем строителя! Желаю прекрасных и постоянных заказов, отличного инструмента и спецтехники, здоровья, сил и великолепного настроения!
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В День строителя от души желаю, чтобы все в твоей жизни строилось крепко, добротно, успешно, качественно и красиво. Здоровья и сил для бравой работы, удачи и счастья для полноценной жизни.
Поздравления с Днем строителя в прозе
3 смс - 174 символа:
Поздравлю с Днем строителя и от чистого сердца желаю кирпичик за кирпичиком строить прочную и крепкую стену своего счастья, при этом сохраняя гармонию души и доброе здоровье.
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С Днем строителя. Желаю уверенно, крепко и браво строить дома и сооружения, а также свое счастье и свои мечты.
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Поздравляем с профессиональным праздником людей, чей доблестный труд направлен на созидание, обновление и улучшение окружающей обстановки. Всех Вам благ и крепкого здоровья.
Поздравления с Днем строителя прикольные
С Днем строителя, мой брат!
Бриллиант ты во сто карат!
Замешаешь ты бетон
И без слов построишь дом.
Стены, окна и полы,
Плитку, шкафчик и столы
Без проблем починишь ты.
Ты – строитель всей мечты!
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Муж-строитель, я тебя люблю!
На работе строишь и в быту,
Праздник твой сегодня, дорогой,
Поздравляем дружно всей семьей!
И желаем, чтобы счастлив был,
Чтобы никогда ты не грустил,
Весел был, успешен и здоров,
Мусор выносил без лишних слов!
***
День строителя сегодня!
Поздравленья ото всех.
В этом деле, друг мой милый,
Пусть придет к тебе успех!
Ровно пусть кирпич ложится,
Пусть раствор течет рекой.
Ведь с тобою не сравниться!
Ты единственный такой!
***
Кто лучший строитель у нас?
Конечно же, папочка, ты!
Работаешь ты много и сейчас
Хотим тебя поздравить мы!
Поздравить и от сердца пожелать,
Чтоб на работе было все окей,
Здоровья, счастья, бед не знать,
И повышенье получить скорей!
***
Сегодня день особенный, почти как ты у нас.
Давай же веселиться, отпразднуем сейчас!
Ты в мире лучший папа, за это дорог нам,
Прими же поздравления и не потрать аванс!
И в этот День строителя хочу тебе сказать,
Спасибо, дорогой наш, за то, что есть у нас.
За доброту, терпение, хочу я пожелать,
Тебе здоровья, радости, навеки, не на час!
Поздравления с Днем строителя коллегам
С Днем строителя поздравим
Всех, кто в стройке знает толк,
Пожелаем, вам, коллеги,
Чтоб работы был поток,
Удаются пусть задумки,
Пусть успех придет скорей,
Вам желаем много счастья,
Благодарности людей.
***
Дорогие коллеги-строители,
Поздравляю сегодня вас всех,
Поздравленья скорее примите вы,
Ждет вас в жизни огромный успех!
Все мы знаем, что наша профессия
Так важна и, конечно, сложна,
Пусть удача нам с вами сопутствует,
Ведь в работе она нам нужна.
Поздравление с Днем строителя от руководителя
Уважаемые коллеги! С Днем строителя вас, дорогие мои. Поблагодарим всех, кто ценит наш труд, ведь именно для них мы и стараемся. Желаю вам новых успехов, интересных проектов и огромного стремления к труду. Большое спасибо вам за то, что вы такие прекрасные люди, всегда готовые прийти на выручку к своему коллеге, когда это требуется. Пусть этот праздник станет для нас заслуженным признанием и отдыхом.
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Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем строителя. Пожелаю доброго и крепкого здоровья, интересных и креативных идей, успеха в деятельности, счастья и любви в личной жизни, благополучия и достатка в каждом доме.
Поздравления с Днем строителя женщине
3 смс - 195 символов:
Хоть порой бывает трудно
Хрупкой женщине на стройке,
Ты свою работу любишь,
Держишься ты очень стойко,
От души мы поздравляем
С днем строителя тебя,
Будь веселой и счастливой,
Береги всегда себя!
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3 смс - 183 символа:
Отложи свою работу,
Робу поскорей сними,
Сделай, милая, прическу,
Поздравления прими.
В день строителя хочу я
Тебе счастья пожелать,
Радоваться, улыбаться,
Лишь вперед всегда шагать.
Поздравления с Днем строителя партнерам
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От всей души желаем нашим партнерам каждый раз пересчитав смету, убедиться, что всех материалов хватает и объект сдается в срок! Пусть вам работается спокойно, а труд и любовь к своему делу послужит на благо людям!
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4 смс - 201 символ:
Вам, партнеры, поздравления,
В день строителя от нас.
Будет пусть надежной кладка
И устойчивым — каркас.
Пусть работа дарит радость,
Вдохновение, позитив,
Вам включать порой в работе
Пожелаем креатив.
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4 смс - 209 символов:
С днем строителя, партнеры,
Стройка быстро пусть идет,
Все проблемы разрешатся,
А тоска и грусть пройдет,
Стройте разные объекты
Вы с любовью и душой,
Принесет ваш труд лишь пользу,
К вам успех придет большой!
Еще больше поздравлений в нашем материале Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках.