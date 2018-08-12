Короткие и прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в картинках

Поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в открытках. / Фото из открытых источников

В это воскресенье, 12 августа, Украина (а заодно Россия и Беларусь) отмечает День строителя-2018.

Мы подобрали для вас идеи, как поздравить родных, друзей и коллег-строителей с их профессиональным праздником.

Поздравления с Днем строителя официальные

Поздравляю с Днем строителя и от чистого сердца желаю фундаментального счастья в жизни, потрясающей архитектуры мысли и чувств, удачных проектов и высоких колонн успеха.

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Поздравляю с днем строителя! Желаю прекрасных и постоянных заказов, отличного инструмента и спецтехники, здоровья, сил и великолепного настроения!

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В День строителя от души желаю, чтобы все в твоей жизни строилось крепко, добротно, успешно, качественно и красиво. Здоровья и сил для бравой работы, удачи и счастья для полноценной жизни.

Поздравления с Днем строителя в прозе

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Поздравлю с Днем строителя и от чистого сердца желаю кирпичик за кирпичиком строить прочную и крепкую стену своего счастья, при этом сохраняя гармонию души и доброе здоровье.

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С Днем строителя. Желаю уверенно, крепко и браво строить дома и сооружения, а также свое счастье и свои мечты.

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Поздравляем с профессиональным праздником людей, чей доблестный труд направлен на созидание, обновление и улучшение окружающей обстановки. Всех Вам благ и крепкого здоровья.

Поздравления с Днем строителя прикольные

С Днем строителя, мой брат!

Бриллиант ты во сто карат!

Замешаешь ты бетон

И без слов построишь дом.

Стены, окна и полы,

Плитку, шкафчик и столы

Без проблем починишь ты.

Ты – строитель всей мечты!

***

Муж-строитель, я тебя люблю!

На работе строишь и в быту,

Праздник твой сегодня, дорогой,

Поздравляем дружно всей семьей!

И желаем, чтобы счастлив был,

Чтобы никогда ты не грустил,

Весел был, успешен и здоров,

Мусор выносил без лишних слов!

***

День строителя сегодня!

Поздравленья ото всех.

В этом деле, друг мой милый,

Пусть придет к тебе успех!

Ровно пусть кирпич ложится,

Пусть раствор течет рекой.

Ведь с тобою не сравниться!

Ты единственный такой!

***

Кто лучший строитель у нас?

Конечно же, папочка, ты!

Работаешь ты много и сейчас

Хотим тебя поздравить мы!

Поздравить и от сердца пожелать,

Чтоб на работе было все окей,

Здоровья, счастья, бед не знать,

И повышенье получить скорей!

***

Сегодня день особенный, почти как ты у нас.

Давай же веселиться, отпразднуем сейчас!

Ты в мире лучший папа, за это дорог нам,

Прими же поздравления и не потрать аванс!

И в этот День строителя хочу тебе сказать,

Спасибо, дорогой наш, за то, что есть у нас.

За доброту, терпение, хочу я пожелать,

Тебе здоровья, радости, навеки, не на час!

Поздравления с Днем строителя коллегам

С Днем строителя поздравим

Всех, кто в стройке знает толк,

Пожелаем, вам, коллеги,

Чтоб работы был поток,

Удаются пусть задумки,

Пусть успех придет скорей,

Вам желаем много счастья,

Благодарности людей.

***

Дорогие коллеги-строители,

Поздравляю сегодня вас всех,

Поздравленья скорее примите вы,

Ждет вас в жизни огромный успех!

Все мы знаем, что наша профессия

Так важна и, конечно, сложна,

Пусть удача нам с вами сопутствует,

Ведь в работе она нам нужна.

Поздравление с Днем строителя от руководителя

Уважаемые коллеги! С Днем строителя вас, дорогие мои. Поблагодарим всех, кто ценит наш труд, ведь именно для них мы и стараемся. Желаю вам новых успехов, интересных проектов и огромного стремления к труду. Большое спасибо вам за то, что вы такие прекрасные люди, всегда готовые прийти на выручку к своему коллеге, когда это требуется. Пусть этот праздник станет для нас заслуженным признанием и отдыхом.

***

Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем строителя. Пожелаю доброго и крепкого здоровья, интересных и креативных идей, успеха в деятельности, счастья и любви в личной жизни, благополучия и достатка в каждом доме.

Поздравления с Днем строителя женщине

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Хоть порой бывает трудно

Хрупкой женщине на стройке,

Ты свою работу любишь,

Держишься ты очень стойко,

От души мы поздравляем

С днем строителя тебя,

Будь веселой и счастливой,

Береги всегда себя!

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3 смс - 183 символа:

Отложи свою работу,

Робу поскорей сними,

Сделай, милая, прическу,

Поздравления прими.

В день строителя хочу я

Тебе счастья пожелать,

Радоваться, улыбаться,

Лишь вперед всегда шагать.

Поздравления с Днем строителя партнерам

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От всей души желаем нашим партнерам каждый раз пересчитав смету, убедиться, что всех материалов хватает и объект сдается в срок! Пусть вам работается спокойно, а труд и любовь к своему делу послужит на благо людям!

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4 смс - 201 символ:

Вам, партнеры, поздравления,

В день строителя от нас.

Будет пусть надежной кладка

И устойчивым — каркас.

Пусть работа дарит радость,

Вдохновение, позитив,

Вам включать порой в работе

Пожелаем креатив.

***

4 смс - 209 символов:

С днем строителя, партнеры,

Стройка быстро пусть идет,

Все проблемы разрешатся,

А тоска и грусть пройдет,

Стройте разные объекты

Вы с любовью и душой,

Принесет ваш труд лишь пользу,

К вам успех придет большой!

Еще больше поздравлений в нашем материале Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках.