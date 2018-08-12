Короткие и прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в картинках

12 августа 2018, 04:49

«Главред» собрал идеи поздравлений с праздником коллегам и от руководителя и шефу.

Поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в открытках. / Фото из открытых источников

В это воскресенье, 12 августа, Украина (а заодно Россия и Беларусь) отмечает День строителя-2018.

Мы подобрали для вас идеи, как поздравить родных, друзей и коллег-строителей с их профессиональным праздником.

Поздравления с Днем строителя официальные

Поздравляю с Днем строителя и от чистого сердца желаю фундаментального счастья в жизни, потрясающей архитектуры мысли и чувств, удачных проектов и высоких колонн успеха.

***

Поздравляю с днем строителя! Желаю прекрасных и постоянных заказов, отличного инструмента и спецтехники, здоровья, сил и великолепного настроения!

***

В День строителя от души желаю, чтобы все в твоей жизни строилось крепко, добротно, успешно, качественно и красиво. Здоровья и сил для бравой работы, удачи и счастья для полноценной жизни.

Поздравления с Днем строителя в прозе

3 смс - 174 символа:

Поздравлю с Днем строителя и от чистого сердца желаю кирпичик за кирпичиком строить прочную и крепкую стену своего счастья, при этом сохраняя гармонию души и доброе здоровье.

***

2 смс - 110 символов:

С Днем строителя. Желаю уверенно, крепко и браво строить дома и сооружения, а также свое счастье и свои мечты.

***

3 смс - 173 символа:

Поздравляем с профессиональным праздником людей, чей доблестный труд направлен на созидание, обновление и улучшение окружающей обстановки. Всех Вам благ и крепкого здоровья.

Поздравления с Днем строителя прикольные

С Днем строителя, мой брат!

Бриллиант ты во сто карат!

Замешаешь ты бетон

И без слов построишь дом.

Стены, окна и полы,

Плитку, шкафчик и столы

Без проблем починишь ты.

Ты – строитель всей мечты!

***

Муж-строитель, я тебя люблю!

На работе строишь и в быту,

Праздник твой сегодня, дорогой,

Поздравляем дружно всей семьей!

И желаем, чтобы счастлив был,

Чтобы никогда ты не грустил,

Весел был, успешен и здоров,

Мусор выносил без лишних слов!

***

День строителя сегодня!

Поздравленья ото всех.

В этом деле, друг мой милый,

Пусть придет к тебе успех!

Ровно пусть кирпич ложится,

Пусть раствор течет рекой.

Ведь с тобою не сравниться!

Ты единственный такой!

***

Кто лучший строитель у нас?

Конечно же, папочка, ты!

Работаешь ты много и сейчас

Хотим тебя поздравить мы!

Поздравить и от сердца пожелать,

Чтоб на работе было все окей,

Здоровья, счастья, бед не знать,

И повышенье получить скорей!

***

Сегодня день особенный, почти как ты у нас.

Давай же веселиться, отпразднуем сейчас!

Ты в мире лучший папа, за это дорог нам,

Прими же поздравления и не потрать аванс!

И в этот День строителя хочу тебе сказать,

Спасибо, дорогой наш, за то, что есть у нас.

За доброту, терпение, хочу я пожелать,

Тебе здоровья, радости, навеки, не на час!

Поздравления с Днем строителя коллегам

С Днем строителя поздравим

Всех, кто в стройке знает толк,

Пожелаем, вам, коллеги,

Чтоб работы был поток,

Удаются пусть задумки,

Пусть успех придет скорей,

Вам желаем много счастья,

Благодарности людей.

***

Дорогие коллеги-строители,

Поздравляю сегодня вас всех,

Поздравленья скорее примите вы,

Ждет вас в жизни огромный успех!

Все мы знаем, что наша профессия

Так важна и, конечно, сложна,

Пусть удача нам с вами сопутствует,

Ведь в работе она нам нужна.

Поздравление с Днем строителя от руководителя

Уважаемые коллеги! С Днем строителя вас, дорогие мои. Поблагодарим всех, кто ценит наш труд, ведь именно для них мы и стараемся. Желаю вам новых успехов, интересных проектов и огромного стремления к труду. Большое спасибо вам за то, что вы такие прекрасные люди, всегда готовые прийти на выручку к своему коллеге, когда это требуется. Пусть этот праздник станет для нас заслуженным признанием и отдыхом.

***

Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем строителя. Пожелаю доброго и крепкого здоровья, интересных и креативных идей, успеха в деятельности, счастья и любви в личной жизни, благополучия и достатка в каждом доме.

Поздравления с Днем строителя женщине

3 смс - 195 символов:

Хоть порой бывает трудно

Хрупкой женщине на стройке,

Ты свою работу любишь,

Держишься ты очень стойко,

От души мы поздравляем

С днем строителя тебя,

Будь веселой и счастливой,

Береги всегда себя!

***

3 смс - 183 символа:

Отложи свою работу,

Робу поскорей сними,

Сделай, милая, прическу,

Поздравления прими.

В день строителя хочу я

Тебе счастья пожелать,

Радоваться, улыбаться,

Лишь вперед всегда шагать.

Поздравления с Днем строителя партнерам

4 смс - 214 символов:

От всей души желаем нашим партнерам каждый раз пересчитав смету, убедиться, что всех материалов хватает и объект сдается в срок! Пусть вам работается спокойно, а труд и любовь к своему делу послужит на благо людям!

***

4 смс - 201 символ:

Вам, партнеры, поздравления,

В день строителя от нас.

Будет пусть надежной кладка

И устойчивым — каркас.

Пусть работа дарит радость,

Вдохновение, позитив,

Вам включать порой в работе

Пожелаем креатив.

***

4 смс - 209 символов:

С днем строителя, партнеры,

Стройка быстро пусть идет,

Все проблемы разрешатся,

А тоска и грусть пройдет,

Стройте разные объекты

Вы с любовью и душой,

Принесет ваш труд лишь пользу,

К вам успех придет большой!

Еще больше поздравлений в нашем материале Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник поздравления открытки День строителя
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
05:20
"Больной человек": экс-депутат Госдумы рассказал, как Запад будет говорить с Путиным
04:49
Короткие и прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в картинках
04:16
Эксперт обратил внимание на совпадение долга "Киевэнерго" с премиями в "Нафтогазе"
03:40
“Просто фея”. Надя Дорофеева поделилась чувственным фото в "секси"-позе
03:17
Православный протоиерей рассказал, что будет с Киево-Печерской лаврой после Томоса
02:53
"Я сломленный парень": обнародованы переговоры диспетчеров и угонщика самолета в Сиэтле
02:39
В Британии девочка с синдромом Дауна стала высокооплачиваемой моделью: опубликовано видео Видео
02:16
"Валим фильм!" Притула призвал саботировать ленту о Стусе
01:49
Российская журналистка утверждает о транспортировке Сенцова на самолете из Салехарда Видео
01:23
Джим Керри высмеял Трампа за намерения создать космические войска
00:59
В Сети соцреклама с украинскими классиками вызвала шквал юмора
00:25
В Крыму зверски избили экс-премьера и бывшего свата Кучмы: опубликовано видео
00:09
КНДР отклонила все предложения США по разоружению - CNN
11 августа, суббота
23:53
Задержание российского танкера в Херсоне: в Госдуме угрожают Украине Видео
23:24
Из-за конфликта с США Эрдоган призвал граждан Турции продать доллары и евро
22:57
"Ножки-булочки". Каменских показала фигуру на пляже в Италии: опубликованы фото
22:29
Директор Вайкуле назвал реакцию на ее высказывание о Крыме "раздутой"
22:06
Смертельное ДТП на Запорожье: водителя маршрутки уличили в нарушении закона
21:40
Священник пояснил необходимость женщинам покрывать голову в церкви
21:35
Американская модель похвасталась попой на гидроцикле, опубликовано фото
21:07
Психолог объяснила, почему женщина обязана себе нравиться
20:42
В Харькове из-за мощного взрыва эвакуировали жителей многоэтажки: опубликовано видео Видео
20:24
Ева Лонгория после родов увеличилась вдвое: папарацци показали фото
20:18
“Толпы — на Кремль”. Следующий конфликт окружения Путина будет с народом России — экс-депутат Госдумы
19:59
"За собой подобного не замечал". В США опубликовали расшифровку разговора диспетчеров с угонщиком самолета Видео
19:25
Создатели фильма о Стусе пообещали доснять сцену с участием Медведчука
18:45
“Новая грудь?”. Даша Астафьева покрасовалась в наряде с очень глубоким декольте
18:20
“Удар с локтя в лицо”. В Одессе парень избил семь женщин — СМИ
18:00
Кровавое ДТП на Запорожье: суд избрал меру пресечения водителю грузовика Видео
17:53
"У твоих детей не будет мамы": в Ровно мажор устроил пьяное ДТП и угрожал журналистке Видео
17:26
В Коблево иностранец перерезал себе горло куском стекла — СМИ
17:19
В ЕС рассказали о проблемах в антикоррупционных органах Украины
17:00
Волкер рассказал, как Россия специально продлевает конфликт на Донбассе Видео
16:35
“Когда гуси красивее, чем ты”. Леся Никитюк показала новое забавное фото
16:26
Возросло число жертв кровавого ДТП в Запорожской области Видео
16:05
СМИ назвали "места силы" в Украине
16:01
Полторак за июль заработал почти десять солдатских зарплат
15:58
"Угасающий игрок": трансфер Ярмоленко угодил в ТОП самых глупых переходов межсезонья
15:35
“Они, с*ка, землю есть будут”. Шендерович потроллил угрозу МИД России США из-за новых санкций
15:10
Супрун назвала ключевой момент при похвале детей Видео
14:58
"Дело чести": в Украине разгорелся скандал из-за вырезанной из фильма о Стусе сцены с Медведчуком
14:45
"Оторвал руку". В Киеве мусоровоз покалечил атошника
14:29
У Порошенко ответили на вопрос, кто и за сколько "раскручивает" президента в Facebook
14:20
NASA перенесло запуск ракеты с зондом для исследования Солнца: названа дата Видео
14:19
Скандал на Львовщине: в морге тела в жару сутками держали без холодильных камер Видео
14:00
“Кошмарный вид. Будто грудь до пупка висит”. Настя Каменских похвасталась снимками из Италии
13:54
"Концепция работы с "агентами": эксперт назвал главную ошибку Путина
13:39
“Повредила крыло”. В Boeing с российскими туристами попала молния — СМИ
13:19
“Четвертый кризис”. Адвокат предупредил о серьезной угрозе жизни Сенцова
13:11
СБУ прояснила ситуацию с заблокированным в Херсоне российским судном
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять