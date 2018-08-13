В польском городе все полисмены ушли на больничный из-за переутомления

В Польше массово заболели полицейские / Фото: Facebook/ Zarząd Główny NSZZ Policjantów

В польском городе Камень-Поморский, который расположен в Западнопоморском воеводстве из-за хронической усталости ушли на больничный все до одного сотрудника местной полиции.

Как сообщает портал Onet.pl со ссылкой на данные полицейского профсоюза, аналогичная ситуация сложилась и в городе Шецине, где в одном районе города заболели 100% полисменов, а в другом – 70%.

Поскольку бастовать полицейским в Польше запрещено, в правоохранительной структуре заверили, что это не является саботажем. Проблема возникла из-за недостаточной комплектации участков.

Ситуация обострилась в период летних отпусков. Не все стражи порядка смогли взять отпуск, поэтому массово переутомились.

В полиции подчеркнули, что проблему с комплектацией полисменов в городах необходимо решить на высшем уровне, иначе подобные случаи могут стать регулярными.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что 19 прокуроров не смогли посетить судебные заседания по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за "болезни".