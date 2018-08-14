В Париже появились уличные публичные писсуары: местные жители негодуют

Парижане возмущены публичными писсуарами / REUTERS

На улицах Парижа установлены экологичные писсуары, которые получили название «уритротуары».

Как сообщает Reuters, «уритротуар» – это коробка с отверстием в передней части и цветочной композицией сверху.

Внутри находится солома, которая превращается в компост, пригодный для последующего использования в парках и садах. Местные жители недовольны и считают, что писсуары портят вид города.

«Это абсолютно неприемлемо», — сказал один из жителей французской столицы.

«Поместили что-то непристойное и уродливое в самом центре города», — добавила одна из жительниц.

Примечательным является то, что на улицах Парижа писсуары стоят без какого-либо ограждения и пользоваться мужчины могут данными приспособлениями только публично, у всех на виду.

Напомним, на праздновании Дня взятия Бастилии (14 июля) в Париже пилоты должны были нарисовать в небе флаг Франции, однако перепутали цвета.