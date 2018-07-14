В Париже на авиашоу перепутали цвета французского флага

Участие в параде в честь Дня взятия Бастилии приняли 4,2 тыс. солдат.
На праздновании Дня взятия Бастилии (14 июля) в Париже пилоты должны были нарисовать в небе флаг Франции, однако перепутали цвета.
На праздновании Дня взятия Бастилии (14 июля) в Париже пилоты должны были нарисовать в небе флаг Франции, однако перепутали цвета.
Об этом сообщает телеканал BFM в Twitter.
Всего трюк исполнили девять самолетов - по три на каждый из цветов флага. Пилот, летевший крайним справа, вместо синего дыма выпустил красный.
Участие в параде в честь Дня взятия Бастилии приняли 4,2 тыс. солдат, 220 автомобилей, 250 лошадей, 64 самолета и 30 вертолетов.
14-Juillet: la Patrouille de France ouvre le défilé aérien... avec un petit souci de couleur pic.twitter.com/hqAZzqCkzM— BFMTV (@BFMTV) 14 июля 2018 г.
Накануне перед началом экстренного саммита лидеров ЕС по миграционным проблемам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миграционный кризис в Евросоюзе перерос в политический.
"Европа с 2015 года испытывала и продолжает испытывать в настоящее время сильное давление со стороны миграционных потоков", - заявил французский президент.
По словам Макрона, совместная работа стран ЕС позволила значительно снизить миграционноый поток, однако "перемещения мигрантов внутри Евросоюза остаются весьма значительными".
"И теперь мы имеем дело в первую очередь с политическим кризисом, связанным с миграционными вопросами", - сказал он.