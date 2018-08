Трампа высмеяли гифкой со смеющимся Путиным

Президента США Дональда Трампа потроллили гифкой со смеющимся главой РФ Владимиром Путиным. На такую шутку решился губернатор штата Огайо Джон Касич.

Во время переписки губернатора с американским президентом в Twitter Трамп первым позволил себе неприятное для Касича высказывание.

«Очень непопулярный губернатор штата Огайо (и неудачливый кандидат в президенты) Джон Касич сбил недавнюю победу Троя Бальдерсона, подорвав энтузиазм в отношении этого великого кандидата. Даже лейтенант-губернатор Касича проиграл гонку из-за его непопулярности», – написал глава США.

Проще говоря, в неудачах Бальдерсона Трамп обвинил Касича.

Читайте также"Сосок" вместо Непала и "кнопка" вместо Бутана: стали известны самые позорные оговорки ТрампаТот не стал ни оправдываться, ни вступать в дискуссию. «Вместо тысячи слов» он предпочел ответить Трампу гифкой со смеющимся Путиным. И, видимо, правильно сделал: его твит набрал уже более 52 тысяч лайков и 11 тысяч репостов.

Стоит отметить, что противостояние Трампа и Касича длится уже не первый месяц: нынешний губернатор Огайо был соперником миллиардера на президентских выборах в США. Тогда он проиграл, но в нынешнем споре, по-видимому, выиграл.

The very unpopular Governor of Ohio (and failed presidential candidate) @JohnKasich hurt Troy Balderson’s recent win by tamping down enthusiasm for an otherwise great candidate. Even Kasich’s Lt. Governor lost Gov. race because of his unpopularity. Credit to Troy on the BIG WIN!