Трампа высмеяли гифкой со смеющимся Путиным

Трампа потроллили гифкой со смеющимся Путиным. / Reuters

Президента США Дональда Трампа потроллили гифкой со смеющимся главой РФ Владимиром Путиным. На такую шутку решился губернатор штата Огайо Джон Касич.

Во время переписки губернатора с американским президентом в Twitter Трамп первым позволил себе неприятное для Касича высказывание.

«Очень непопулярный губернатор штата Огайо (и неудачливый кандидат в президенты) Джон Касич сбил недавнюю победу Троя Бальдерсона, подорвав энтузиазм в отношении этого великого кандидата. Даже лейтенант-губернатор Касича проиграл гонку из-за его непопулярности», – написал глава США.

Проще говоря, в неудачах Бальдерсона Трамп обвинил Касича.

Читайте также"Сосок" вместо Непала и "кнопка" вместо Бутана: стали известны самые позорные оговорки ТрампаТот не стал ни оправдываться, ни вступать в дискуссию. «Вместо тысячи слов» он предпочел ответить Трампу гифкой со смеющимся Путиным. И, видимо, правильно сделал: его твит набрал уже более 52 тысяч лайков и 11 тысяч репостов.

Стоит отметить, что противостояние Трампа и Касича длится уже не первый месяц: нынешний губернатор Огайо был соперником миллиардера на президентских выборах в США. Тогда он проиграл, но в нынешнем споре, по-видимому, выиграл.