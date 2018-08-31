1 сентября или День знаний-2018: поздравления в прозе, стихах и анимированных открытках

До 1 сентября-2018 осталось всего ничего.

Мы уже писали о том, когда на линейку и как подготовить ребенка к школе в домашних условиях. Также сообщали, как сэкономить на сборах ребенка в школу. Хотя, чтобы собрать ребенка в школу, нужно приготовить минимум 4000 гривен.

Синоптики обещают жаркую и преимущественно сухую погоду на 1 сентября-2018.

В сегодняшнем материале – подборка поздравлений с 1 сентября и Днем знаний-2018: в прозе, стихах, открытках, на русском и украинском языках.

1 сентября: стихи

С Днем знаний, с 1 сентября!

Открыла дверь родная школа,

В мир увлекательный маня,

Где все таинственно и ново.

Так пусть летит учебный год

Без неудач и преткновений,

Пусть каждый для себя найдет

Клад ценных знаний и умений!

***

3 смс - 164 символа:

С Днем знаний, с 1 Сентября!

Терять не стоит время зря,

Стремитесь к новому всегда,

Сейчас без знаний — никуда.

Умней старайтесь стать скорей

И слушайтесь учителей.

***

3 смс - 199 символов:

Снова осень наступила,

В школах зазвенел звонок —

Он с Днем знаний поздравляет,

Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели,

Набрались за лето сил,

Мы хотим, чтоб год учебный

Только радость приносил!

Стихи к 1 сентября для дошкольников

Пусть зовут нас "шестилетки"!

Пусть не ставят нам отметки!

Не ведем мы дневники!

Все же мы...

Ученики.

Любим чистый светлый класс.

Это раз!

Вслух читаем мы слова.

Это два!

Ну, а в-третьих,

Я Лариске

Сам уже пишу записки!

И бабуля говорит:

— Мой внучонок —

Вундеркинд!

Настроение у нас

Портит только тихий час,

Когда слышим мы в тиши:

— Отдыхайте, малыши!

Ну, какой же я малыш,

Если я у брата

Разобрал и сам собрал

Микрокалькулятор?!

***

— Не ври, пожалуйста, не ври,

Тебе не семь, а только три.

Ты нынче в школу не пойдешь,

Зачем, Сережа, ты мне врешь?

— Не буду врать, — сказал Сережа, —

Я пошутил, я понарошку.

Мне просто хочется, Аркашка,

Как и тебе, стать первоклашкой.

Автор: В. Кодрян

Поздравления с 1 сентября учителям

Вы к свету знаний вновь ведете

Больших и маленьких ребят.

Работе душу отдаете,

За что вас все благодарят!

Желаем легкого начала

И радостных учебных дней,

Чтоб все с успехом исполнялось,

Жизнь становилась все светлей.

***

С Днем знаний, с 1 сентября

Вас, наши милые учителя!

Успеха вам на целый год,

Чтоб был в душе всегда комфорт!

Терпение чтобы не кончалось,

Зарплата чтобы не "кусалась".

Уроки так чтоб проводились,

Чтоб все за парты вмиг садились!

Чтоб руководство вас хвалило,

Всегда достойно вас ценило,

Вас за работу уважало,

За все заслуги — награждало!

***

Учителя вы наши дорогие,

Такие добрые, такие нам родные!

Вас с праздником сегодня поздравляем,

С Днем знаний! Вам от всей души желаем

В душе тепла, а в сердце — доброты,

Всегда лишь позитива, красоты.

Чтоб не было печалей никогда,

Чтоб были вы любимыми всегда!

Поздравления с 1 сентября в прозе

Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпимости и замечательных результатов!

***

Дорогие и уважаемые наши учителя, вот вы снова стоите на старте годового забега по школьной программе. Пускай этот год будет результативным, продуктивным, познавательным и интересным. Желаем вам терпения стального, здоровья гранитного, счастья лучистого и учеников шелковых.

***

4 смс - 208 символов:

Дорогие учителя, из года в год вы делаете невероятно важную работу, обучая детей и воспитывая новое поколение! Вы закладываете самые важные знания, основу для их развития! Пусть учебные будни будут в радость!

***

3 смс - 200 символов:

Сегодня мы празднуем день знаний и с этим хорошим настроением, задором и радостью начинаем новый учебный год! Пусть в учебе каждому удастся себя проявить, узнать много нового, интересного и полезного!

Поздравления с 1 сентября первокласснику

Пришли вы в школу в первый раз,

С днем знаний, первоклашки, вас!

Желаю вам не уставать

И в школу с радостью бежать,

Учиться с легкостью, без слез,

Ответ знать на любой вопрос,

Одни пятерки получать,

Друзей надежных повстречать.

***

Дорогие первоклассники! Сегодня очень важный день! Теперь вы школьники. Вас ждет мир полезных знаний, получив которые, вы сможете стать умными, образованными взрослыми. Хочется пожелать вам терпения и сил. Знания даются не так уж просто. Но не волнуйтесь, школа — это не только ответственность, но и новые друзья, с которыми вы будете идти плечом к плечу, возможно, всю жизнь. Это веселые праздники, интересные уроки, задорные перемены и добрые наставники-учителя, которые всегда вам помогут. Будьте внимательными, веселыми, смелыми и отзывчивыми! С Днем знаний! В добрый путь!

***

В День знаний, первоклассники, сердечно

Приветствуем и поздравляем вас!

Вам рады тут мы бесконечно,

И сразу видим: вы чудесный класс.

Пускай учеба будет легкой и приятной,

Вам тут так много предстоит узнать.

Пусть будет каждый день для вас занятным,

Не приходилось чтоб вообще скучать.

***

С Днем знаний, наши первоклашки, с добрым стартом к новым успехам. Желаем вам всегда быть дружными ребятами, старательными учениками, счастливыми детьми. Пусть на уроках будет интересно, а на переменах — весело, пусть впереди вас ждут новые и грандиозные открытия, большие радостные перемены в жизни.

Поздравление директора с Днем знаний 1 сентября

Дорогие наши ученики и уважаемые учителя, приветствую вас и всех присутствующих в этот прекрасный день. Школа вновь открывает свои двери к новым знаниям и увлекательным путешествиям, и я хочу пожелать, чтобы эти странствия были самыми незабываемыми и, конечно, плодотворными. Желаю вам, ребята, целеустремленности, больших достижений, отличных показателей, высоких целей и оптимистичного настроя на новый учебный год. А вам, дорогие наши учителя, крепкой выдержки, немало энергии, понимания, всегда доброго начала дня и отдельное вам спасибо, за ваш ясный ум, добродушие и за то, что вы у нас есть. И так, я торжественно открываю новый учебный год и в добрый путь по стране знаний.

***

Родители и дети,

Коллеги и друзья!

С Днем знаний вас сердечно

Хочу поздравить я.

Пусть новый год учебный

Всем счастье принесет,

Удачу, опыт ценный.

С Днем знаний всех! Вперед!

***

Всех учеников, родителей, коллег

Поздравляю с первым сентября!

Пусть в этом году вас ждет успех,

Пускай старания не проходят зря!

Мы будем только новому учиться

И знания полезные внимать,

И к новым достижениям стремиться,

Чтобы умнее и мудрее стать!

Привітання першокласникам від мами

Синку, сьогодні ти надзвичайно гарним прийшов на своє перше шкільне свято! Не встигнеш і помітити як ми усі разом будемо вітати тебе із завершенням шкільних років, з отриманням атестатів. А зараз твій щасливий учнівський шлях тільки розпочинається! Бажаю тобі отримувати від шкільного життя якнайкращі емоції та найкорисніші знання! Ми з татом будемо пишатися тобою від усього серця!

***

Доню, це дуже хвилюючий день у житті всієї нашої родини! Ти – наше відображення у сучасному світі! Ми з татом сподіваємось побачити тебе дуже щасливою людиною у теперішньому та майбутньому! Ми віримо від щирого серця, що ти легко зможеш підкорити будь-яку шкільну науку та впевнено будеш крокувати до майбутніх перемог у всіх сферах свого життя. Ми віримо у тебе та бажаємо завжди йти тільки вперед!

Привітання з 1 вересня в прозі

Від усього серця вітаю вас з Днем знань! Нехай цей навчальний рік відкриє перед юнню нові горизонти пізнання себе та світу, вчителів надихне успіхами виховання, а батьків – гордістю за своїх дітей. Нехай цьогорічний Першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу та родину! З нагоди свята бажаю вам міцного здоров’я, незабутніх миттєвостей шкільного життя та справжніх відкриттів!

***

Дорогі друзі! Вітаю вас із чудовим хвилюючим святом – Днем знань! Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Це день, що дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а учням і студентам – до своєї другої домівки – у школи та вузи. Саме в День знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів й викладачів, їх неоціненну роботу розуму й серця. Щиро дякуємо вам, дорогі наші вчителі, – ми завжди залишаємося вашими учнями! Усім, хто в цей день прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з викладачами та батьками, зустріти добрих і надійних друзів. А особливо, нашим дорогим першокласникам – ніколи не зупиняйтеся на дорозі Знань, вона цікава і по-справжньому нескінченна! Щасти вам!

Привітання першокласникам від першої вчительки у прозі

Мій дорогий перший клас!

Цей день – велике свято не тільки для вас, але й для мене також! Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод та досягнень!

Ваші батьки з любов’ю виховували вас вдома. Прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати: моє серце вже чує кожне ваше серденько, бо ми стаємо однією великою родиною! Ви скоро відчуєте тепло та підтримку ваших шкільних друзів та старших товаришів!

Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання, навички, та ви зрозумієте, що кожен з вас може бути трошки чарівником, якому покориться багато наук та нових відкриттів!

Життя у нашому класі будуть завжди охороняти доброзичливі феї: дружба, взаємоповага та щира допомога.

Кожний з вас ніби особливий вогник, об’єднавши які разом ми створимо велике тепле сяйво, наш перший дружній клас! Вітаю вас, мої любі!

Успіхів вам у найяскравішій пригоді життя!

Привітання для батьків з 1 вересня

Дорогі батьки! Знову ранок першого вересневого дня повниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. Ностальгічні погляди дорослих, душевний щем, смуток і радість – переплелися разом. Це наш край, наша держава зустрічають День знань – справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. З усією теплотою серця цього дня висловлюємо слова подяки людям, які не тільки щедро діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави. Зі святом вас!

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Перше вересня – це особливе свято, тому що 1 вересня – це день знань. Якщо забути про стереотипи та штампи, то це свято змін, свято позитивного розвитку, свято пізнання нового та невідомого, водночас, зі збереженням зв'язку з минулим. У цей день хочеться особливо теплими словами привітати всіх людей, які мають безпосереднє відношення до освіти. Бажаю Вам, дорогі друзі, здоров'я, щастя та радості, а також невичерпної енергії при здобутті нових знань. Нехай завжди з Вами буде поруч підтримка та розуміння Ваших близьких та знайомих. Зі святом вас!

Побажання вчителям на 1 вересня

Сьогодні 1 вересня – День знань. Вітаю всіх вас з цим визначним днем, адже знання є невід’ємною частиною виховного процесу будь-якої людини. Зі святом Вас!

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Шановні освітяни! Вітаю Вас з днем знань – 1 вересня! Поздоровляю з початком навчального року та бажаю міцного здоров’я, здібних учнів та звичайно покращення умов праці!

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Нехай День знань подарує наснагу і натхнення на нові відкриття, пізнання цікавого, нехай прагнення до успіхів і підкорення нових вершин не згасає, хай цілий рік буде міцним здоров'я, відмінний настрій і вдалим будь-яке починання.