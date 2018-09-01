"Блестящий и нищий русский мир". В Сеть выложили подборку снимков постсоветской России

Известный фотограф Сергей Максимишин обнародовал результаты своего длительного проекта, в котором отразил "суровую реальность России".

Снимки, сделанные в РФ и на постсоветском пространстве, он опубликовал в 2007-м в книге "Последняя империя. Двадцать лет спустя". Через несколько лет Максимишин выпустил дополненную авторскую фотокнигу − "Сергей Максимишин. 100 фотографий".

По его словам, он специальной снимал "настоящую Россию − на улицах, в вытрезвителях и ресторанах".

К слову, за свои работы Максимишин был удостоен множества премий и наград, а также дважды побеждал в конкурсе World Press Photo.

Напомним, ранее в Сети появилась подборка снимков обнаженных петербургских путан.