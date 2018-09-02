Стало известно, в каких странах больше всего пьют спиртное мужчины и женщины

Алкоголь / svidok.online

Приблизительно 2,4 млрд человек в мире (каждый третий житель планеты Земля) употребляют спиртные напитки — 1,5 млрд мужчин и 0,9 млрд женщин.

Такая статистика была обнародована в новом исследовании The Global Burden of Disease – совместного проекта "Университета Джорджа Вашингтона" и "Фонда Билла и Мелиссы Гейтс".

В среднем по миру суточную норму употребления алкоголя составляет 0,73 порции для женщин и 1,7 для мужчин (одна порция − 100 мл красного вина, или 280 мл пива, или 30 мл водки).

По данным ученых, самыми пьющими мужчинами на Земле были признаны румыны — в среднем употребляющих 8,2 алкогольных напитка в день. Далее идут жители Португалии и Люксембурга (по 7,2 порции), а также Литвы и Украины (по 7). Меньше всего пьют жители Пакистана − в среднем приходится по 0,0007 алкогольных напитка в день.

Сильнее всего в мире среди женщин пьют украинки − 4,2 напитка в сутки. Далее в рейтинге следуют Андорра, Люксембург и Белоруссия (по 3,4 порции), затем Швеция, Дания и Ирландия (по 3,1). Меньше всего пьют жительницы Ирана — 0,0003 алкогольного напитка в сутки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые назвали страну с самим высоким уровнем смертности от пьянства.