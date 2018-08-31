Ученые назвали страну с самой высокой смертностью от алкоголя

Больше всего народа алкоголь убивает в Китае / Фото: Instagram/agent27ru

Страной с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем, согласно исследованиям ученхых, признан Китай.

Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, в 2016 году в Китае из-за этого погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин, сообщает The Global Times.

Второе место рейтинга оказалось за Индией - 42 тысячи женских смертей и 290 тысяч мужских.

Третье место в рейтинге заняла соседняя Россия. Там за 2016 год от вредной привычки умерли 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин.

Читайте такжеУченые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголяВ исследовании подчеркивается, что алкоголь — одна из главных причин проблем со здоровьем у жителей планеты. Согласно результатам работы, с ростом употребления алкоголя растет и общий уровень смертности, особенно от онкологических заболеваний. Вместе с тем риск проблем со здоровьем снижается только при полном прекращении употребления спиртного.

Алкогольная культура Китая разнообразна, в стране пьют как пиво и вино, так и разновидности крепкого алкоголя байцзю, близкого к водке. Как и в других странах, алкоголь в Китае играет роль катализатора общения, поэтому китайцы выпивают в компании, во время праздников. Само собой, что существует особая культура "обмывания" заключенной сделки спиртным.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, как алкоголь влияет на сексуальность, а также установили его новую опасность.