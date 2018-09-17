17 сентября – какой сегодня праздник: от чего защищает Неопалимая купина и именины Лены

17 сентября 2018, 04:54

"Главред" узнал, что и как отмечают в этот день.

Великий пост, свеча
На 17 сентября выпало сразу несколько праздников / uchulive.org

На этот понедельник выпало сразу несколько праздников – от профессионального до религиозного.

Праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина"

В Библии говорится, что в виде горящего и при этом не сгорающего куста терновника Моисею явился сам Бог, призвав пророка вывести из Египта народ Израиля.

В христианстве Неопалимая Купина является прообразом Богоматери и символизирует непорочное зачатие Девы Марии.

Считается, что икона "Неопалимая Купина" защищает дом от пожара и молний. Вешают ее над входом в дом или квартиру.

Также перед ней молятся:

  • воины – прося защиты в бою;
  • пожарные и врачи – при риске получить ожоги или увечья от огня;
  • больные психическими расстройствами – об избавлении от хвори;
  • всякий человек может попросить Неопалимую Купину "сжечь" его грехи;
  • все, кто родился с 24 сентября по 23 октября – о заступничестве.

"Неопалимая Купина": молитва

Неопалимая Купина. Икона
Неопалимая Купина. Икона

Царице Небесная, Владычице наша, Госпоже Вселенныя, Пресвятая Бого­родице, нескверная, неблазная, не­тленная, пречистая, чистая Приснодево, Марие Богоневесто, Мати Творца твари, Господа славы и Владыки вся­ческих! Тобою Царь царствующих и Господь господствующих прииде и на земли нам явися. Ты убо Божие мило­сердие воплощенное. Ты Мати Света и Живота сущи, якоже некогда во чре­ве Твоем носила еси Его и на объятиих Твоих имела еси Младенца Слово Превечное, Бога, тако и всегда Того с Собою имаши. Сего ради мы по Бозе к Тебе при­бегаем, яко к нерушимей стене и пред-стательству: призри благосердием, всепетая Богородице, на лютое озло­бление наше и исцели душ и телес наших болезни: отжени от нас всякаго врага и супостата, избави от глада, мора, от язвы, от вод многих и воздухов тлетворных, и от смерти внезапныя; и якоже три отроки в пещи вавилонстей, сохрани и соблюди нас, да якоже древле людем Божиим, тако будут вся благая нам чтущим Тя; врази же и вси ненавидящии нас да по­стыдятся и посрамятся, и уразумеют вси, яко с Тобою Господь, о Влады­чице, и Тобою с нами Бог. Во дни осени нас сению благодати Твоея, во тьме же нощней просвети светом свыше, всем полезная устрояющи: преложи горесть нашу во сла­дость и слезы утри согрешивших и бедствующих раб Твоих, исполняющи коегождо прошения вся во бла­го; вся бо можеши, елика хощеши Ты, Мати Слова и Живота. Тебе Отец венча Дщерь, Сын Матерь Деву, Дух Святый Невесту, да царствуеши яко царица, предстоящи одесную Святыя Троицы, и милуеши нас якоже хощеши, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

День спасателя Украины

Читайте такжеЖдем +10 градусов: какой будет погода в Украине в начале следующей недели17 сентября свой профессиональный праздник отмечают спасатели Украины. Дата выбрана как раз из-за праздника "Неопалимой Купины", ведь работа спасателей зачастую связана с борьбой со стихией. Также День пожарника в Украине отмечается еще и 17 апреля.

17 сентября: именины

День ангела отмечают девочки Елены, а также мальчики Александры, Василии, Григории, Иваны, Митрофаны, Михаилы, Моисеи, Николаи, Павлы, Петры, Степаны, Федоры и Юлианы.

17 сентября: народный календарь

По народным приметам, это пора выкапывать лук. Этим занимались женщины. А мужчины тыкали сеновалы вилами, "изгоняя" из сена болезни, чтобы те не напали зимой на скотину.

Также в этот день следили за воронами: если птицы садятся головами в разные стороны – то будет день безветренным, а вот если в одну и как можно ближе к стволу дерева – то ждали ветра.

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