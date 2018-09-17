В Днепре "сражались" армии оригами, опубликовано видео

В Днепре прошел "бой" армий оригами / Скриншот видео с tsn.ua

В Днепре прошла огненная битва армий оригами — 5 тысяч 500 бумажных солдатиков, внутри которых находились петарды и бенгальские огни.

Фигурки три года создавал ученый-биотехнолог Юрий Гончаров, он и придумал правила "сражения", говорится в сюжете ТСН.

Оригами перед боем расставляли более четырех часов, а само противостояние длилось только около получаса. Победила армия, в которой осталось больше всего воинов.

"Сначала точечно сделали поджоги в каждой из армий, а затем бумажных бойцов обстреливали горючим из шприцов и бомбардировали ватными шариками со спиртом", — отметило издание.

Напомним, в конце августа во Львовской области на украинско-польской границе — в пункте пропуска "Краковец" — примерно два десятка молодых людей во время ожидания пограничников устроили танцевальный флешмоб.