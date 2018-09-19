Поздравления с Днем ангела Михаила в прозе, стихах, смс и открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с именинами Миш.
19 сентября отмечается Михайлово чудо или же Воспоминание чуда Архистратига Михаила. А заодно отмечаются и именины Михаила по православному календарю.
Михаил: значение имени
У имени древнееврейское происхождение и оно означает "Кто как Бог".
Михаил: характер
Читайте такжеМихайлов день-2018: поздравления на словах и в анимированных открыткахЭто спокойный, логичный ребенок. Любит спорт. Не любит критику.
Хорошо реализует себя на руководящих постах и на военном поприще.
Жену выбирает спокойную и отходчивую, будет хорошим отцом.
Талисманом лучше выбирать медведя и зеленую яшму. Цвет – синий. Это имя больше всего подходит таким знакам Зодиака, как Рак, Девы, Скорпион, Козерог и Водолей.
Поздравления с Днем ангела Михаила в прозе и смс
Миша, желаю быть тебе таким же сильным как супермен и таким же героическим как Геракл. Пусть на твоем пути встречаются только хорошие люди, которые принесут в твою жизнь много положительного. С именинами!
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Поздравляю тебя, дорогой Михаил, с твоим светлым и радостным праздником. Желаю тебе нескончаемого оптимизма и успеха, прекрасного самочувствия и доброго здоровья, замечательных друзей и великолепных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.
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4 смс - 226 символов:
Поздравляю тебя, Мишаня. Пусть неведомая сила всегда ведет тебя по верному пути, пусть крепким и уверенным остается твой внутренний стержень. Миша, желаю успешных творческих поисков и результативной работы в любом направлении.
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3 смс - 196 символов:
Чудесный парень — Михаил, принимай скорей поздравленья. Пусть фрагменты твоей жизни складываются в одну яркую, красочную, веселую мозаику. Желаю бодрости и сил, здоровья, любви, успеха и достатка.
Поздравления с Днем ангела Михаила в стихах и смс
В именины Михаилу
Пожелать хочу здоровья,
И терпения, и силы,
Веры с искренней любовью.
Пусть ведет тебя по жизни
Счастья яркая звезда.
И повсюду окружает
Неземная красота!
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2 смс - 100 символов:
Милый, нежный
И любимый,
Храбрый и неповторимый!
Ангел светлый
И искристый,
Лучик солнца золотистый!
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3 смс - 188 символов:
Михаил, Мишаня, Мишка,
Поздравляю я тебя,
Радости тебе, здоровья,
Фарта, счастья и бабла!
А еще тебе терпенья,
Ярких красок, легких дней,
Чтобы было настроенье,
С ним жизнь будет веселей!
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3 смс - 177 символов:
Я желаю, Михаил,
Чтобы ты имел успех,
Завсегда счастливым был,
Получая больше всех
Счастья, радости, тепла,
Достижений и побед,
Чтоб чудесной жизнь была,
Чтоб горел удачи свет!