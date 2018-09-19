Поздравления с Днем ангела Михаила в прозе, стихах, смс и открытках

19 сентября отмечается Михайлово чудо или же Воспоминание чуда Архистратига Михаила. А заодно отмечаются и именины Михаила по православному календарю.

Михаил: значение имени

У имени древнееврейское происхождение и оно означает "Кто как Бог".

Михаил: характер

Читайте такжеМихайлов день-2018: поздравления на словах и в анимированных открыткахЭто спокойный, логичный ребенок. Любит спорт. Не любит критику.

Хорошо реализует себя на руководящих постах и на военном поприще.

Жену выбирает спокойную и отходчивую, будет хорошим отцом.

Талисманом лучше выбирать медведя и зеленую яшму. Цвет – синий. Это имя больше всего подходит таким знакам Зодиака, как Рак, Девы, Скорпион, Козерог и Водолей.

Поздравления с Днем ангела Михаила в прозе и смс

Миша, желаю быть тебе таким же сильным как супермен и таким же героическим как Геракл. Пусть на твоем пути встречаются только хорошие люди, которые принесут в твою жизнь много положительного. С именинами!

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Поздравляю тебя, дорогой Михаил, с твоим светлым и радостным праздником. Желаю тебе нескончаемого оптимизма и успеха, прекрасного самочувствия и доброго здоровья, замечательных друзей и великолепных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.

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4 смс - 226 символов:

Поздравляю тебя, Мишаня. Пусть неведомая сила всегда ведет тебя по верному пути, пусть крепким и уверенным остается твой внутренний стержень. Миша, желаю успешных творческих поисков и результативной работы в любом направлении.

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3 смс - 196 символов:

Чудесный парень — Михаил, принимай скорей поздравленья. Пусть фрагменты твоей жизни складываются в одну яркую, красочную, веселую мозаику. Желаю бодрости и сил, здоровья, любви, успеха и достатка.

Поздравления с Днем ангела Михаила в стихах и смс

В именины Михаилу

Пожелать хочу здоровья,

И терпения, и силы,

Веры с искренней любовью.

Пусть ведет тебя по жизни

Счастья яркая звезда.

И повсюду окружает

Неземная красота!

***

2 смс - 100 символов:

Милый, нежный

И любимый,

Храбрый и неповторимый!

Ангел светлый

И искристый,

Лучик солнца золотистый!

***

3 смс - 188 символов:

Михаил, Мишаня, Мишка,

Поздравляю я тебя,

Радости тебе, здоровья,

Фарта, счастья и бабла!

А еще тебе терпенья,

Ярких красок, легких дней,

Чтобы было настроенье,

С ним жизнь будет веселей!

***

3 смс - 177 символов:

Я желаю, Михаил,

Чтобы ты имел успех,

Завсегда счастливым был,

Получая больше всех

Счастья, радости, тепла,

Достижений и побед,

Чтоб чудесной жизнь была,

Чтоб горел удачи свет!