Телеведущий заступился за героя видеоигры из-за сравнения с пенисом Трампа

19 сентября 2018, 23:08

Шоумен заявил, что американский лидер склонен к разрушению всего окружающего.

Телеведущий заступился за персонажа видеоигры / Фото: скриншот

Американский телеведущий Джеймс Корден пошутил над описанием гениталий президента США Дональда Трампа, которые порнозвезда Сторми Дэниелс описала в своей книге.

 В программе The Late Late Show, опубликованной на YouTube, Журналист обратил внимание на слова Дэниелс о том, что пенис Трампа похож на грибочек из видеоигры Mario.

"Он не грибочек из Mario Kart, его зовут Тоад", - иронично сказал американец о неуважении к персонажу видеоигры.

Шоумен полагает, что Трамп разрушает все вокруг себя.

"Недостаточно того, что Трамп разрушил реальную жизнь, сейчас он разрушает видеоигры", - сказал Дэниелс.

Еще одним поводом для шуток стало сравнение волос Трампа с шерстью йети. Журналист несколько раз извинился, когда шутил о гениталиях президента, отметив, что всего лишь комментирует текущую новостную повестку.

Напомним, порнозвезда Стефани Клиффорд, более известная под творческим именем Сторми Дэниелс, в книге воспоминаний "Полное разоблачение" раскрыла всю подноготную своих сексуальных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Официально она будет издана в конце октября, однако ряд СМИ уже опубликовали обзоры данного произведения.

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