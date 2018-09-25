Стало известно, к чему может привести дефицит сна

Если некоторыми моментами еще можно пренебречь, то другие - слишком серьезны.
Сон не случайно играет одну из важнейших ролей в жизни человека. Если вы мало спите или не спите вообще - готовьтесь к серьезным проблемам со здоровьем.
Что может начаться с человеком, который пренебрегает сном?
1. Истощение мозга.
Мозг нуждается в отдыхе - он напряжен, пока человек бодрствует. Если мозг не отдыхает - человек становится раздражительным и неспособным к нормальной умственной деятельности.
2. Хроническая усталость.
Знакомое многим "чувство помятости", при котором наступает апатия - та самая хроническая усталость, которая возникает при недосыпе.
3. Проблемы с лишним весом.
Недостаток отдыха организм компенсирует гормональными выбросами, нарушая привычное течение обмена веществ в теле. Немудрено, что все "ночные жители" рано или поздно начинают испытывать проблемы с весом.
4. Стареющая кожа.
Актуально для женщин. Кожа регенерирует во сне. Если мало спать - кожа будет стареть быстрее.
5. Ослабленный иммунитет.
При значительном недосыпе сильно снижается иммунитет, а значит - повышен риск подхватить какую-нибудь заразу.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили опасность долгого сна, а также объяснили, что нужно есть для крепкого и здорового сна.