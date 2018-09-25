Стало известно, к чему может привести дефицит сна

Сон влияет на наше здоровье... и его отсутствие - тоже, и не самым лучшим образом / pexels.com

Сон не случайно играет одну из важнейших ролей в жизни человека. Если вы мало спите или не спите вообще - готовьтесь к серьезным проблемам со здоровьем.

Что может начаться с человеком, который пренебрегает сном?

1. Истощение мозга.

Мозг нуждается в отдыхе - он напряжен, пока человек бодрствует. Если мозг не отдыхает - человек становится раздражительным и неспособным к нормальной умственной деятельности.

2. Хроническая усталость.

Знакомое многим "чувство помятости", при котором наступает апатия - та самая хроническая усталость, которая возникает при недосыпе.

3. Проблемы с лишним весом.

Недостаток отдыха организм компенсирует гормональными выбросами, нарушая привычное течение обмена веществ в теле. Немудрено, что все "ночные жители" рано или поздно начинают испытывать проблемы с весом.

4. Стареющая кожа.

Актуально для женщин. Кожа регенерирует во сне. Если мало спать - кожа будет стареть быстрее.

5. Ослабленный иммунитет.

При значительном недосыпе сильно снижается иммунитет, а значит - повышен риск подхватить какую-нибудь заразу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили опасность долгого сна, а также объяснили, что нужно есть для крепкого и здорового сна.