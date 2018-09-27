Воздвижение Креста Господнего-2018: что нельзя делать

Распятие. Христос на кресте, Мария и Иоанн. Альбрехт Альтдорфер / Фото из открытых источников

27 сентября верующие празднуют один из 12 самых важных праздников в православии – Воздвижение Креста Господнего. Установлен он в память обретения Креста, на котором был распят Христос.

Считается, что на этот праздник вылазят змеи, поэтому держать дверь в дом открытой нельзя – а вот нанести на нее специальный крест, чтобы преградить вход в дом всякому злу, просто необходимо.

Наносят защитные кресты специальными свечами, купленными в храме именно в этот день. Ими затем, читая молитву, крестят углы в доме. Также наносят крест и на входные двери.

Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать

Читайте такжеВера, Надежда, Любовь-2018: запреты, традиции и приметыО запрете держать открытыми двери мы уже упоминали. По народным приметам, именно в этот день ползучие гады ищут себе место для зимовки – и могут выбрать таковым людское жилище, привлеченные теплом и запахами пищи. Поэтому во избежание "приятных" сюрпризов из клубков змей, к примеру, в шкафу с одеждой, дверь в этот день лучше не открывать.

Также в этот день нельзя:

работать;

начинать новое дело;

из-за строгого поста есть мясное, "молочку", рыбу и яйца, а также употреблять алкоголь, еду заправляют лишь растительным маслом: кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится. А кто на Воздвижение пост не держит – на того семь грехов воздвигнутся;

ссориться и ругаться;

свататься;

ходить в лес: в Сдвиженье леший гуляет, так что кто в лес пойдет, тот дорогу назад не найдет.

Воздвижение Господне: приметы

Приметы 27 сентября:

если в этот день холодный северный ветер дует, то предстоящее лето будет жарким;

с Воздвижения осень к зиме сдвигается;

в Воздвижение с поля последняя копна движется.

Подробнее читайте в нашем материале Что означает праздник Воздвижения Креста Господня и почему надо бояться змей в этот день.