Воздвижение Креста Господнего-2018: что нельзя делать

В православной Церкви это один из 12 самых важных праздников.
27 сентября верующие празднуют один из 12 самых важных праздников в православии – Воздвижение Креста Господнего. Установлен он в память обретения Креста, на котором был распят Христос.
Считается, что на этот праздник вылазят змеи, поэтому держать дверь в дом открытой нельзя – а вот нанести на нее специальный крест, чтобы преградить вход в дом всякому злу, просто необходимо.
Наносят защитные кресты специальными свечами, купленными в храме именно в этот день. Ими затем, читая молитву, крестят углы в доме. Также наносят крест и на входные двери.
Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать
Читайте такжеВера, Надежда, Любовь-2018: запреты, традиции и приметыО запрете держать открытыми двери мы уже упоминали. По народным приметам, именно в этот день ползучие гады ищут себе место для зимовки – и могут выбрать таковым людское жилище, привлеченные теплом и запахами пищи. Поэтому во избежание "приятных" сюрпризов из клубков змей, к примеру, в шкафу с одеждой, дверь в этот день лучше не открывать.
Также в этот день нельзя:
- работать;
- начинать новое дело;
- из-за строгого поста есть мясное, "молочку", рыбу и яйца, а также употреблять алкоголь, еду заправляют лишь растительным маслом: кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится. А кто на Воздвижение пост не держит – на того семь грехов воздвигнутся;
- ссориться и ругаться;
- свататься;
- ходить в лес: в Сдвиженье леший гуляет, так что кто в лес пойдет, тот дорогу назад не найдет.
Воздвижение Господне: приметы
Приметы 27 сентября:
- если в этот день холодный северный ветер дует, то предстоящее лето будет жарким;
- с Воздвижения осень к зиме сдвигается;
- в Воздвижение с поля последняя копна движется.
Подробнее читайте в нашем материале Что означает праздник Воздвижения Креста Господня и почему надо бояться змей в этот день.