СМИ рассказали о выпускном сына Омеляна в Австрии: опубликовано фото

Северин Омелян / theresianumball.at

Летом этого года старший сын главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна Северин выпустился из открытой гимназии "Терезианская академия" (Theresianische Akademie Wien) в столице Австрии Вене.

Как пишет "Страна.ua", в гимназии для выпускников ежегодно проводят тематические вечера. В этот раз была выбрана "цирковая тематика" - зал украсили воздушными шарами, а ведущий был с клоунским носом.

Локацией для бала был выбран Дворец Ферстеля (Palais Ferstel) - бывшее здание Нацбанка Австрии. Одним фасадом оновыходит на площадь Фрайунг, другим - на улицу Херренгассе.

"В программе вечера кроме основной части, концерта и фуршета - была дискотека. А после трех ночи - заявлено afterparty", - пишет издание.

"Терезианская академия" - это престижная частная школа, где изучают несколько иностранных языков, включая английский, французский, латынь и русский. Для иностранцев обучение стоит здесь 14 тыс. евро в год (около 448 тыс. грн).

По словам министра, за обучение сына он не платил. "Мой старший сын живет в Вене с моей бывшей женой, которая уже больше 10 лет работает там в ООН на высокой должности с европейской зарплатой. Учебу Северина в Терезиануме на 80 процентов компенсирует ООН, согласно правил этой организации", - рассказывал изданию Омелян.

Напомним, 13 сентября НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.

Кроме того, следствие установило факты внесения Омеляном недостоверных сведений в свою электронную декларацию.