В США гейзер выбросил пролежавший десятилетия мусор

В Йеллоустонском парке США после 60 лет сна на глазах у ошеломленных туристов проявил активность гейзер Ear Spring.

Как сообщает National Geographic, в высоту на девять метров поднялись потоки горячей воды с камнями.

Когда облако после первого извержения рассеялось, очевидцы увидели большое количество мусора, который гейзер выбросил из своих недр. Туристы увидели окурки, обертки, стаканы, металлические банки, монеты и даже мобильные телефоны.

Источник выбросил на поверхность "сувениры", которые люди бросали туда десятилетиями. Помимо гор разнообразного мусора была обнаружена детская соска 30-х годов, пивная банка с 70-х годов и монеты самых разнообразных годов выпуска.

Напомним, геологическая служба США в ответ на вопрос Джея Фурра из Ричмонда заявила, что не рекомендует жарить зефир над кратером вулкана.