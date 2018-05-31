Властям США пришлось объяснять, почему жарить зефир над вулканом небезопасно

Геологическая служба США в ответ на вопрос Джея Фурра из Ричмонда заявила, что не рекомендует жарить зефир над кратером вулкана.

Фурр поинтересовался в Twitter, безопасно ли запекать зефир над вулканом, если использовать для этого длинную палку.

Однако чиновники огорчили американца, развеяв его надежды.

"Эмм… Мы должны будем сказать "нет", это небезопасно. (Пожалуйста, не пытайтесь!)" – написали они в ответ.

В ведомстве пояснили, что вулкан может выделять двуокись серы или сероводород, которые оба излучают не очень приятные запахи. Кроме того, серная кислота из вулканического смога, соединившись с сахаром, может вызвать "довольно эффектную реакцию".

Ранее на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа, сопровождающееся мощными взрывами, застелившими небо и окрестности пеплом с дымом.

Напомним, ранее произошло крупное извержение вулкана в Индонезии, близ острова Суматра.