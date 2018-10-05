Поздравления с Днем учителя-2018 на словах и в картинках

"Главред" собрал идеи поздравлений с Днем учителя.
Украина отмечает День учителя в первое воскресенье октября. В 2018 году он выпал на 7 октября.
Но многие поздравляют педагогов уже в пятницу – последний день рабочей, а не календарной недели. Поэтому "Главред" заранее собрал идеи поздравления с Днем учителя – от учеников и коллег, в прозе и стихах, прикольные и трогательные. С праздником вас, дорогие наши учителя!
Поздравление с Днем учителя в прозе
Дорогая, всеми любимая учительница! Спешим поздравить Вас с Вашим профессиональным праздником и выразить слова благодарности! Спасибо Вам за Ваш выбор профессии и Ваш кропотливый, тяжелый труд! Просим простить нам все шалости, ведь мы не нарочно. Зато мы знаем, что Вы всегда нас защитите, выслушаете и дадите верный совет. Будьте же всегда здоровой, пусть усталость всегда снимает, как рукою, чтобы достаток позволял любить свою работу, а мы, в свою очередь, всегда будем любить Вас! С Днем учителя!
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Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
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Школа для ученика – второй дом, а учитель – вторая семья. Желаем Вам всегда теплой и дружеской атмосферы в Вашем доме, гармонии и взаимопонимания с его обитателями! С Днем Учителя!
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Дорогие мои коллеги, поздравляю вас с Днем учителя и хочу пожелать всем терпимости, выносливости, умиротворенности, воодушевления, крепчайших сил и здоровья. Пусть дети нас не только уважают, но и понимают, пусть помимо успехов в преподавании жизнь радует нас теплыми улыбками близких, яркими праздниками в кругу дорогих людей. Желаю вам, коллеги, счастья, достатка и настоящей гордости за свое призвание.
Поздравления с Днем учителя прикольные
Ум и ясность сочетает,
Обо всем на свете знает,
Знаний разных повелитель —
Это мудрый наш учитель.
Пожелать хотим терпенья,
Подопечным — к знаньям рвенья.
Что еще вам пожелать?
Чтобы было все на "пять"!
***
Сегодня праздник у особенных людей.
Учителя, мы труд ваш очень ценим.
Желаем искренне добра, счастливых дней,
Пусть только радостными будут перемены.
Пусть будут будни интересны и легки,
А настроение — светлым и спокойным.
Успехами пусть радуют ученики,
Зарплата будет пусть труда достойна!
***
Наш любимый учитель, с праздником вас!
Вы лучший на свете, вы – гений, вы – ас!
Пусть в ваших глазах не потухнет огонь,
А в юной душе не смолкает гармонь!
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Желаю, чтобы твоя работа приносила удовольствие не только в летние месяцы и новогодние праздники, а круглый год. Способных учеников и адекватных родителей!
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День учителя – это не шутки!
Dear teacher, Вы наша Звезда!
Уверяем, в своем мы рассудке,
Yes of course, утверждаем всегда!
Поздравляем Вас с праздником этим,
И желаем Вам в жизни удач!
Ви лав ю, мы – послушные дети,
Ви лав инглиш энд ю вэри мач!
Поздравления с Днем учителя короткие
2 смс - 113 символов:
Учитель, счастья вам большого,
Мирного неба голубого.
Здоровья, творчества и сил,
Чтоб труд вам радость приносил.
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Поздравляю с Днем учителя. Желаю несомненной удачи и великого успеха, уважения и благородства души, интересных идей и светлых надежд.
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2 смс - 118 символов:
Мы к Вам сегодня с поздравлением,
С поклоном низким до земли.
За мудрость, доброту, терпенье
"Спасибо" дружно говорим.
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2 смс - 89 символов:
Поздравляю, мой учитель,
Самый умный, дорогой.
Я желаю вам здоровья,
Человек наш золотой.
Стихи на День учителя трогательные
Наш учитель дорогой,
Пожелаем всей душой
Быть всегда для нас примером,
Пусть удача непременно
С вами рядышком идет,
В добрый с нами путь ведет.
***
В день учителя желаю
Только счастья и добра,
Пусть не старится с годами
Ваша школьная душа!