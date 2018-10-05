Поздравления с Днем учителя-2018 на словах и в картинках

5 октября 2018, 10:19

"Главред" собрал идеи поздравлений с Днем учителя.

  • Прикольные картинки с Днем учителя и открытки Фото из открытых источников
  • Прикольные картинки с Днем учителя и открытки Фото из открытых источников
  • Прикольные картинки с Днем учителя и открытки Фото из открытых источников
  • Прикольные картинки с Днем учителя и открытки Фото из открытых источников
  • Прикольные картинки с Днем учителя и открытки Фото из открытых источников
  • Прикольные картинки с Днем учителя и открытки Фото из открытых источников
  • Прикольные картинки с Днем учителя и открытки Фото из открытых источников
  • Прикольные картинки с Днем учителя и открытки Фото из открытых источников
  • Прикольные картинки с Днем учителя и открытки Фото из открытых источников
  • Прикольные картинки с Днем учителя и открытки Фото из открытых источников
  • Прикольные картинки с Днем учителя и открытки Фото из открытых источников

Украина отмечает День учителя в первое воскресенье октября. В 2018 году он выпал на 7 октября. 

Но многие поздравляют педагогов уже в пятницу – последний день рабочей, а не календарной недели. Поэтому "Главред" заранее собрал идеи поздравления с Днем учителя – от учеников и коллег, в прозе и стихах, прикольные и трогательные. С праздником вас, дорогие наши учителя!

Поздравление с Днем учителя в прозе

Дорогая, всеми любимая учительница! Спешим поздравить Вас с Вашим профессиональным праздником и выразить слова благодарности! Спасибо Вам за Ваш выбор профессии и Ваш кропотливый, тяжелый труд! Просим простить нам все шалости, ведь мы не нарочно. Зато мы знаем, что Вы всегда нас защитите, выслушаете и дадите верный совет. Будьте же всегда здоровой, пусть усталость всегда снимает, как рукою, чтобы достаток позволял любить свою работу, а мы, в свою очередь, всегда будем любить Вас! С Днем учителя!

***

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

***

Школа для ученика – второй дом, а учитель – вторая семья. Желаем Вам всегда теплой и дружеской атмосферы в Вашем доме, гармонии и взаимопонимания с его обитателями! С Днем Учителя!

***

Дорогие мои коллеги, поздравляю вас с Днем учителя и хочу пожелать всем терпимости, выносливости, умиротворенности, воодушевления, крепчайших сил и здоровья. Пусть дети нас не только уважают, но и понимают, пусть помимо успехов в преподавании жизнь радует нас теплыми улыбками близких, яркими праздниками в кругу дорогих людей. Желаю вам, коллеги, счастья, достатка и настоящей гордости за свое призвание.

Поздравления с Днем учителя прикольные

Ум и ясность сочетает,

Обо всем на свете знает,

Знаний разных повелитель —

Это мудрый наш учитель.

Пожелать хотим терпенья,

Подопечным — к знаньям рвенья.

Что еще вам пожелать?

Чтобы было все на "пять"!

***

Сегодня праздник у особенных людей.

Учителя, мы труд ваш очень ценим.

Желаем искренне добра, счастливых дней,

Пусть только радостными будут перемены.

Пусть будут будни интересны и легки,

А настроение — светлым и спокойным.

Успехами пусть радуют ученики,

Зарплата будет пусть труда достойна!

***

Наш любимый учитель, с праздником вас!

Вы лучший на свете, вы – гений, вы – ас!

Пусть в ваших глазах не потухнет огонь,

А в юной душе не смолкает гармонь!

***

Желаю, чтобы твоя работа приносила удовольствие не только в летние месяцы и новогодние праздники, а круглый год. Способных учеников и адекватных родителей!

***

День учителя – это не шутки!

Dear teacher, Вы наша Звезда!

Уверяем, в своем мы рассудке,

Yes of course, утверждаем всегда!

Поздравляем Вас с праздником этим,

И желаем Вам в жизни удач!

Ви лав ю, мы – послушные дети,

Ви лав инглиш энд ю вэри мач!

Поздравления с Днем учителя короткие

2 смс - 113 символов:

Учитель, счастья вам большого,

Мирного неба голубого.

Здоровья, творчества и сил,

Чтоб труд вам радость приносил.

***

Поздравляю с Днем учителя. Желаю несомненной удачи и великого успеха, уважения и благородства души, интересных идей и светлых надежд.

***

2 смс - 118 символов:

Мы к Вам сегодня с поздравлением,

С поклоном низким до земли.

За мудрость, доброту, терпенье

"Спасибо" дружно говорим.

***

2 смс - 89 символов:

Поздравляю, мой учитель,

Самый умный, дорогой.

Я желаю вам здоровья,

Человек наш золотой.

Стихи на День учителя трогательные

Наш учитель дорогой,

Пожелаем всей душой

Быть всегда для нас примером,

Пусть удача непременно

С вами рядышком идет,

В добрый с нами путь ведет.

***

В день учителя желаю

Только счастья и добра,

Пусть не старится с годами

Ваша школьная душа!

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