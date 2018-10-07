Поздравления с Днем учителя-2018 прикольные и короткие

Украина отмечает День учителя в первое воскресенье октября. В 2018 году он выпал на 7 октября.

Мы собрали идеи поздравления от учеников, коллег, для классных руководителей, директоров школ, душевные и трогательные.

Поздравления с Днем учителя в прозе короткое

Поздравляю с Днем учителя. Желаю великих побед и больших успехов, уважения и доброты окружающих, здоровья и личного счастья.

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С Днем учителя Украины поздравляю, мира, счастья и радости желаю. Пусть уйдут невзгоды и печали, пусть сбудется все то, о чем Вы мечтали.

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В День учителя желаю вечной красоты души и истинного великолепия, добрых минут счастья и интересных часов преподавания.

Стихи на День учителя короткие по предметам

Учителю истории:

В каком году крестили Русь,

А в каком была война.

Все факты эти точно,

Вы знайте "на ура".

Учителя истории,

Нам лучше не найти.

И в праздник Вам желаем,

Удачи на пути!

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Учителю английского языка:

Знать английский должен каждый,

Это мировой язык,

И к урокам вашим важным

Каждый ученик привык,

С днем учителя всемирным

Поздравляем вас сейчас,

Языку нас обучите,

Вы во всем пример для нас!

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Учителю информатики:

С днем учителя от сердца,

Мы Вас поздравляем.

Информатику теперь,

Мы отлично знаем.

Знаем мы как папки,

Создавать и сайты.

Желаем Вам любви,

И счастья — Гигабайты!

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Учителю математики:

Цифры, числа и задачи —

Нам без них нельзя никак,

Математика важна нам,

Не какой-нибудь пустяк,

А учитель наш чудесный

Поздравленья заслужил,

В день учителя желаем

Ему счастья, много сил!

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Учителю физики:

Для жизни физика важна,

И каждый это знает,

Учитель физики нам все

Понятно объясняет,

И с днем учителя сейчас

Его мы поздравляем,

Не будет в жизни грусти пусть,

Успехов лишь желаем!

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Учителю химии:

Похимичить с вами любим,

Это точно не секрет.

Ведь умнее, краше, лучше

Химика на свете нет.

Пожелаем вам здоровья,

Новых творческих побед.

Радости в работе вашей

И счастливых, долгих лет.

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Учителю географии:

География для нас

Очень увлекательна.

Мы за новые открытия

Очень вам признательны.

Поздравляем с днем прекрасным,

Славный наш учитель,

Вы для нас — источник знаний,

Друг и покровитель.

Еще больше поздравлений в нашем материале Поздравления с Днем учителя-2018 на словах и в картинках.