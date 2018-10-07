Поздравления с Днем учителя-2018 прикольные и короткие

"Главред" собрал идеи поздравлений с Днем учителя.
Украина отмечает День учителя в первое воскресенье октября. В 2018 году он выпал на 7 октября.
Мы собрали идеи поздравления от учеников, коллег, для классных руководителей, директоров школ, душевные и трогательные.
Поздравления с Днем учителя в прозе короткое
Поздравляю с Днем учителя. Желаю великих побед и больших успехов, уважения и доброты окружающих, здоровья и личного счастья.
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С Днем учителя Украины поздравляю, мира, счастья и радости желаю. Пусть уйдут невзгоды и печали, пусть сбудется все то, о чем Вы мечтали.
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В День учителя желаю вечной красоты души и истинного великолепия, добрых минут счастья и интересных часов преподавания.
Стихи на День учителя короткие по предметам
Учителю истории:
В каком году крестили Русь,
А в каком была война.
Все факты эти точно,
Вы знайте "на ура".
Учителя истории,
Нам лучше не найти.
И в праздник Вам желаем,
Удачи на пути!
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Учителю английского языка:
Знать английский должен каждый,
Это мировой язык,
И к урокам вашим важным
Каждый ученик привык,
С днем учителя всемирным
Поздравляем вас сейчас,
Языку нас обучите,
Вы во всем пример для нас!
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Учителю информатики:
С днем учителя от сердца,
Мы Вас поздравляем.
Информатику теперь,
Мы отлично знаем.
Знаем мы как папки,
Создавать и сайты.
Желаем Вам любви,
И счастья — Гигабайты!
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Учителю математики:
Цифры, числа и задачи —
Нам без них нельзя никак,
Математика важна нам,
Не какой-нибудь пустяк,
А учитель наш чудесный
Поздравленья заслужил,
В день учителя желаем
Ему счастья, много сил!
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Учителю физики:
Для жизни физика важна,
И каждый это знает,
Учитель физики нам все
Понятно объясняет,
И с днем учителя сейчас
Его мы поздравляем,
Не будет в жизни грусти пусть,
Успехов лишь желаем!
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Учителю химии:
Похимичить с вами любим,
Это точно не секрет.
Ведь умнее, краше, лучше
Химика на свете нет.
Пожелаем вам здоровья,
Новых творческих побед.
Радости в работе вашей
И счастливых, долгих лет.
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Учителю географии:
География для нас
Очень увлекательна.
Мы за новые открытия
Очень вам признательны.
Поздравляем с днем прекрасным,
Славный наш учитель,
Вы для нас — источник знаний,
Друг и покровитель.
Еще больше поздравлений в нашем материале Поздравления с Днем учителя-2018 на словах и в картинках.