"Теперь она – король Артур!": 8-летняя девочка выловила в озере меч, которому 1500 лет

Восьмилетняя Сага Ванесек из Швеции умудрилась выловить из озера древний меч, которому 1500 лет, то есть оружие еще довикинговой эпохи.

Меч она нашла в озере Видостерн, где отдыхала с семьей, пишет BBC. Найти оружие Саге помогла засуха: из-за нее уровень воды в озере резко упал, и рукоять меча показалась на поверхности.

"Я почувствовала, что в воде что-то есть, и подняла этот предмет. Там была рукоятка, и я пошла к папе сказать, что это похоже на меч", – рассказала девочка.

Оружие передали местному музею, который и установил возраст находки. Там отметили, что меч находится в очень хорошем состоянии.

Также местные власти и руководство музей, после находки Саги, занялись более активным исследованиями в озере и на его берегах. Археологи уже нашли брошь III века нашей эры.

В Сети в связи с находкой Саги вспоминают легенду о мече короля Артура, называя девочку то новым Артуром, то Гвиневрой, то потомком бессмертного "горца" Маклауда.

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