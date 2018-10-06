"Теперь она – король Артур!": 8-летняя девочка выловила в озере меч, которому 1500 лет

6 октября 2018, 02:47

Оружие прекрасно сохранилось.

  • Древний меч "короля Артура" из Швеции Jönköping läns museum
  • Древний меч "короля Артура" из Швеции Jönköping läns museum
  • Древний меч "короля Артура" из Швеции Jönköping läns museum

Восьмилетняя Сага Ванесек из Швеции умудрилась выловить из озера древний меч, которому 1500 лет, то есть оружие еще довикинговой эпохи.

Меч она нашла в озере Видостерн, где отдыхала с семьей, пишет BBC. Найти оружие Саге помогла засуха: из-за нее уровень воды в озере резко упал, и рукоять меча показалась на поверхности.

"Я почувствовала, что в воде что-то есть, и подняла этот предмет. Там была рукоятка, и я пошла к папе сказать, что это похоже на меч", – рассказала девочка.

Оружие передали местному музею, который и установил возраст находки. Там отметили, что меч находится в очень хорошем состоянии.

Также местные власти и руководство музей, после находки Саги, занялись более активным исследованиями в озере и на его берегах. Археологи уже нашли брошь III века нашей эры.

В Сети в связи с находкой Саги вспоминают легенду о мече короля Артура, называя девочку то новым Артуром, то Гвиневрой, то потомком бессмертного "горца" Маклауда.

Ранее в Австралии нашли золотые самородки, а в Италии – золотые монеты. Местность, где обнаружили находку, в Австралии называется "Золотой милей".

А вот в Китае нашли средневековый клад с деньгами весом почти полцентнера. Всего эксперты насчитали в обнаруженном кувшине около 20 разновидностей денежных знаков.

Также в Германии подростки нашли клад, принадлежавший известному королю. В ходе раскопок обнаружили сотни серебряных монет, жемчуг, кольца и браслеты.

Кроме того, в польском соборе нашли золотой клад на миллион долларов. Сокровище было спрятано примерно после 1652 в соборе во времена шведских вторжений.

Напомним, в Индийском океане нашли легендарные сокровища знаменитого пирата. Недалеко от берегов Мадагаскара обнаружили 50-кг серебряный слиток знаменитого пирата.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Меч Швеция археология
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
03:01
Bellingcat назовут настоящее имя второго отравителя Скрипалей
02:47
"Теперь она – король Артур!": 8-летняя девочка выловила в озере меч, которому 1500 лет Фото Видео
02:20
Эксперт объяснил, почему цена на газ растет быстрее, чем на электроэнергию
01:36
Ученые назвали эффективное средство для профилактики рака легких
00:45
В Киеве расстреляли бизнесмена Видео
00:31
В России вспыхнул еще один торговый центр - опубликовано видео Видео
05 октября, пятница
23:56
Путину из США отправили письмо с ядом
23:19
"У тебя такие Гросу": украинская певица Алина Гросу "засветила" ошеломительное декольте
22:51
В детсаду на Хмельнитчине отравились 20 детей
22:30
Сенцов написал новое письмо своей сестре
22:26
6 октября – какой праздник церковный: о чем молятся в этот день и что нельзя делать
21:59
В Нацсовете по ТРВ похвастались своими успехами на поприще телецензуры
21:49
Удар по здоровью и эмоциям: украинцев предупредили о погодных опасностях этих выходных Видео
21:47
Константин Хабенский Видео
21:42
Украина надеется на помощь США и ЕС в остановке стройки "Северного потока-2"
21:23
Украина направила России ноту Видео
20:39
"Было бы желание": Тука назвал страну – следующую жертву Путина
20:27
"Угрожали сделать из него овощ": адвокат Сенцова рассказал о настоящих причинах прекращения украинцем голодовки
20:22
"Танці з зірками": Леся Никитюк была на грани вылета – названа причина Видео
19:53
В Украине начались массовые проверки бизнеса
19:27
СБУ выяснила имена девяти российских хакеров, атаковавших украинскую инфраструктуру
19:03
И ты, Брут: Германия встала на сторону США в скандале с киберататками ГРУ
18:57
В Харькове копы избивали людей в метро и требовали с них деньги - видео Видео
18:44
Грязевые вулканы и тектоника: эксперты объяснили, почему разваливается Крымский мост Видео
18:21
В Минсоцполитики объяснили, кто может оформить субсидию и какие доходы указывать
17:55
"Прошу прощения у всех, кого подвел": Сенцов сделал первое заявление после прекращения голодовки
17:54
Кристина Орбакайте Видео
17:50
Яценюк призвал Запад занять жесткую позицию в Совбезе ООН по миротворцам
17:45
"У меня бойлер": Кличко объяснил, почему не решается вопрос с отсутствием горячей воды в Киеве Видео
17:34
У Тимошенко обвинили Порошенко в "отжиме" NewsOne
17:17
"У РПЦ влияние лишь в странах, где стоят войска РФ": Церковь еще одной страны выступила против Томоса для Украины Видео
16:45
Украинцы смогут ездить по внутренним паспортам еще в одну страну
16:33
В Ровно прямо на ходу загорелся поезд
16:22
"Политика удава": Тука рассказал, как Запад душит Россию Видео
16:20
Бой Макгрегора и Хабиба: "Крыса-террорист" и скандал на пресс-конференции Видео
16:08
"Депрессия в глазах": фанаты Ани Лорак обеспокоены ее состоянием
15:53
Омбудсмен Рады объяснила, что значит прекращение голодовки Сенцовым Видео
15:51
Яценюк расказал, о чем говорил с "человеком, который поддерживает Украину"
15:28
"Недружественный жест": Будапешт озвучил новое обвинение в адрес Киева Видео
15:23
"Легендарный таможенник и протеже кума Путина": что известно о новом владельце NewsOne Видео
15:22
Кличко проверил отремонтированное общежитие для работников КП
15:08
"У России ничего не получится": Яценюк о результатах встречи с Меркель о транзите газа
15:08
Умерла легендарная украинская актриса Нила Крюкова Видео
15:02
Центральная избирательная комиссия избрала нового главу
14:52
"Какой брутальный мачо!": Олег Винник покорил фанаток новыми фото
14:46
"Прощай, Капитан Америка": Крис Эванс сообщил о повороте в судьбе "Мстителей" Видео
13:59
"Межгалактическая война откладывается": эксперт потроллил высылку консулов Киевом и Будапештом Видео
13:41
Даша Астафьева в позе "шаолиньского монаха" позировала на краю пропасти
13:30
"Львовская авантюра" Садового: эксперт объяснил, зачем мэр Львова пошел в президенты
13:28
Windows 10 начала удалять файлы пользователей
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять