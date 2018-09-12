В Австралии нашли золотые самородки, а в Италии – золотые монеты: во сколько оценили находки

Шахтеры из Западной Австралии нашли два камня с вкраплениями золота.

Причем вес самого большого – 95 кило, из них более 70 кг – золото. Второй камень потянул на 63 кило, из которых золота – порядка 46 кило.

По самым приблизительным оценкам, находка оценивается в миллионы долларов, пишет Би-би-си. Только один из камней уже оценили в 3 млн долларов.

Местность, где обнаружили находку, в Австралии называется "Золотой милей": здесь раньше были золотые прииски. Теперь золото находят здесь все реже и реже. Да и такое содержание золотой породы – огромная редкость: обычно на тонну скальной породы в Австралии добывают около 2 кг золота.

А вот на севере Италии другие рабочие – строители – обнаружили кувшин с древними золотыми монетами. Их оказалось около 300 штук.

При подготовке земли под фундамент нового дома, строители наткнулись на каменный кувшин. По оценкам археологов, часть монет изготовили еще в 474 году до нашей эры. О стоимости монет пока не сообщалось.

Ранее в Китае нашли средневековый клад с деньгами весом почти полцентнера. Всего эксперты насчитали в обнаруженном кувшине около 20 разновидностей денежных знаков.

Также в Германии подростки нашли клад, принадлежавший известному королю. В ходе раскопок обнаружили сотни серебряных монет, жемчуг, кольца и браслеты.

Кроме того, в польском соборе нашли золотой клад на миллион долларов. Сокровище было спрятано примерно после 1652 в соборе во времена шведских вторжений.

Напомним, в Индийском океане нашли легендарные сокровища знаменитого пирата. Недалеко от берегов Мадагаскара обнаружили 50-кг серебряный слиток знаменитого пирата.