Двухметровый Биг-Бен из крема: чем поразила британская выставка кондитеров

В Британии прошла выставка кондитеров / 1zoom.ru

В Великобритании прошла выставка кондитерских изделий.

В конкурсе поучаствовали десятки профессионалов и аматеров. Они представили самые разнообразные торты. Одним из самых любопытных экспонатов стал двухметровый символ британской столицы – башня Биг-Бен из крема. Башня полностью съедобна – за исключением часов: вот они-то как раз настоящие.

На выставке также показали не только многочисленные пирожные, но и торты в виде кубинских сигар и древнеегипетских богов.

Ранее в Сеть выложили подборку необычных и затейливых тортов. Причем абсолютно все элементы декора, которые мастера кондитерской используют для оформления тортов, являются съедобными.