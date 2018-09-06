Рай сластен и сладкоежек. В Сеть "выложили" подборку необычных и затейливых тортов

В интернете опубликовали подборку интересных и необычных тортов − самых затейливых форм с необычным оформлением.

Такие кондитерские десерты под брендом Tortik Annushka выпускает российская компания – специально для свадеб, юбилеев и прочих праздников, сообщает портал Boredpanda.

Причем абсолютно все элементы декора, которые мастера кондитерской используют для оформления тортов, являются съедобными.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось фото странного торта из районов, временно контролируемых боевиками "ЛНР".