Рай сластен и сладкоежек. В Сеть "выложили" подборку необычных и затейливых тортов

От лицезрения таких тортов слюнки потекут не у одного любителя сладкого.
В интернете опубликовали подборку интересных и необычных тортов − самых затейливых форм с необычным оформлением.
Такие кондитерские десерты под брендом Tortik Annushka выпускает российская компания – специально для свадеб, юбилеев и прочих праздников, сообщает портал Boredpanda.
Причем абсолютно все элементы декора, которые мастера кондитерской используют для оформления тортов, являются съедобными.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось фото странного торта из районов, временно контролируемых боевиками "ЛНР".