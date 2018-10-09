Всемирный день почты: интересные факты, которые вы не знали

9 октября отмечается Всемирный день почты / courier.crimea.ua

9 октября отмечается Всемирный день почты. Журналисты ТСН собрали интересные факты о почте, которые вы скорее всего не знали.

5 миллионов писем отсылается в мире каждую 1 минуту.

1307 писем – рекорд по количеству писем. Он принадлежит японскому чиновнику. Именно столько посланий тот отправил своей любимой.

Самая большая в мире почтовая служба расположена в США: на ее долю приходится половинка всех почтовых отправлений на планете. При этом она отправляет даже людей и животных. С 1913 года в Штатах активно пересылали детей, к примеру. Ведь таким образом отравить малыша к бабушке с дедушкой было дешевле, чем купив ему билет на поезд.

Почтовые станции есть под водой.

Напомним, почта Gmail запустила новую функцию управления электронными письмами. Пользователь получит больше конфиденциальности за счет "самоуничтожающихся" писем.